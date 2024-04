Laura Folguera (Barcelona, 1975) lleva desde el mes de diciembre dirigiendo La 2 y está encantada. Entre otras cosas, porque la dirección vuelve a Cataluña, tras un breve paso por Madrid, donde está el Centro de Producció de RTVE de Sant Cugat, en el que ha desarrollado su carrera. Comenzó en RTVE como redactora de 'El Escarabajo Verde' en 1999 y ha trabajado en el área de programas e informativos de Cataluña. En 2016 dirigió el magacín 'Tips', en 2017 fue la coordinadora de La 2 en Cataluña y en 2021 se puso al frente de la Producción de Programas de TVE en Cataluña. Sabe que para triunfar hay que arriesgar. Y en ello está.

-La gente dice que en la tele solo hay telebasura. ¿Es porque no saben buscar? En La 2 hay contenidos de calidad.

-No saben buscar y a veces tampoco se lo ponemos fácil. Ese es uno de los retos: ordenar los contenidos, crear franjas horizontales, anclajes, citas... para que el espectador pueda saber en qué momento encontrarlos. Y para el consumo a la carta, en el que puedes ver lo que quieras, debemos configurar la plataforma para que sea muy fácil y no se le complique la vida al telespectador.

-Además, el público 'boomer', muy de La 2, está más acostumbrado a ver el programa a su hora.

-Yo no creo que sea una cuestión de edad, sino de saber lo que tienes y en qué momento. El consumo a la carta de los productos audiovisuales está muy bien, pero es verdad que saturan. Y muchas veces acabas dando vueltas y vueltas sin ver nada. Estás buscando entre tanta oferta, que, al final, no encuentras. Necesitas a alguien que te haga de prescriptor. Tenemos que conseguir que el espectador vaya a buscarte. Eso que antiguamente se decía de "vamos a ver qué echan en la tele", y la gente se sentaba delante del televisor a ver qué daban, se ha acabado. La gente va a buscar cosas concretas.

-Los programas de La 2 se tienen que conforma con audiencias pequeñas. ¿La falta de presión que tienen, a diferencia de las privadas, les permiten hacer la televisión que creen que deben hacer?

-A ver, La 2 no tiene esa gran presión, pero queremos que sea una cadena relevante. No queremos ser una cadena nicho. Queremos ser competitivos. Y arriesgar. Arriesgar es muy importante y para hacerlo debes tener libertad, espacio y confianza. Y no tener presión. Y la verdad es que La 2 se lo puede permitir.

-¿Es ese su reto? ¿Arriesgar?

-Creo que es importante en el momento en que estamos, en el que la gente tiene ganas de ver cosas nuevas, miradas nuevas, maneras diferentes de contar las cosas.... Luchar contra esa sensación que a veces tenemos de que estamos todo el rato viendo a los mismos. La oferta de La 2 diferenciada va realmente de eso. Por las tardes hemos apostado por la ficción a las 19.00 horas. Esa es una oferta totalmente diferenciada del resto, porque a esa hora ningún canal lineal está dando ficción. Y los presentadores de los nuevos programas de 'prime time' son personas distintas a lo que se ven normalmente en la tele. Es aire fresco.

-El centro de RTVE en Sant Cugat siempre se ha enorgullecido de la producción que aquí se hace para La 2. Usted ha trabajado en él como directora de producción de programas. ¿Tiene eso que ver con su elección como directora de La 2?

-Supongo. No sé en qué se basó, pero estoy encantada de serlo. Además, la dirección de La 2 vuelve a Catalunya con mi nombramiento. Siempre había estado en Sant Cugat, luego fue a Madrid y ahora ha vuelto. Y esto es maravilloso.

-Lo que pueden presumir es de tener los programas más longevos de la tele en emisión. ‘Saber y ganar’, por ejemplo, es el concurso que lleva más años en emisión, 27. Y ‘El escarabajo verde’, del que fue redactora, comenzó en 1997.

-Y tenemos programas aún más antiguos, como ‘Documentos TV’ (es de 1986). ‘El escarabajo verde’ fue ‘un arriesgar’. Porque hace 27 años un programa de ecología y medio ambiente lo era. Y lo tenemos gracias a eso. Cuando creas algo en un momento en el que nadie lo está haciendo, puede ser que des con la tecla y generes un contenido que perdure en el tiempo.

-También han recuperado programas de éxito. Como 'Cifras y letras', cuyo regreso celebra la gente.

-Está funcionando muy bien. Está dando unos datos de audiencia buenísimos. Además, lo han traído al siglo XXI modernizado, actualizado...

-Es necesario. Aunque ‘Saber y ganar’ es el único programa que nunca se actualiza y sigue funcionando. Es un fenómeno digno de estudio.

(Ríe)

-También hacen hincapié en potenciar el entretenimiento. Que no todo sea divulgación... ¿Cómo se puede hacer eso sin que La 2 pierda su esencia?

-Lo que hay que conseguir es eso: no perder la esencia. Y hacer divulgación, pero hacerla de manera entretenida, fresca... Como ‘Late Xou’ , ‘Ovejas eléctricas’... De hecho, los ‘prime times’ que hemos presentado siguen esa filosofía. Se puede conseguir divulgación y ser rigurosos, haciendo entretenimiento. Y riéndonos. Tomándonos las cosas un poquito a la ligera. Que no pasa nada. Que es muy sano.

-No por eso pierden calidad. Porque esta se puede demostrar de muchas maneras...

-Eso está demostradísimo. Ya se está haciendo. No estoy haciendo yo una locura. Ya existen en el panorama audiovisual programas de ese tipo.

-Otro reto es una sinergia con lo digital. ¿Es la manera de atrapar a un público tan escurridizo como el joven?

-Sí. Hay que utilizar las redes sociales como plataforma para que tus productos los vean otro tipo de público. Es básico. Y también hay que ser conscientes de que aunque lanzamos contenidos para que los espectadores los vean por La 2 --como si esta fuera una pista de despegue: tú lanzas el avión y el que lo coge lo coge--, luego ese contenido queda fijado en RTVE Play . Y también son espectadores. Lo importante es que desde el grupo de RTVE ofrezcamos contenidos interesantes.

-Oiga, con todo el lío que se ha montado con Broncano, se podrían haber llevado a hacer el 'late night' de La 1 a Marc Giró, que está triunfando con el suyo, y se habrían ahorrado un dineral. ¿O les habría dado un disgusto que les llevaran a su estrella?

-Disgusto, no. Marc Giró estaba con su 'Late Xou' en la desconexión de Catalunya y de ahí saltó a La 2. Yo estaba en ese momento en la dirección de programas de Catalunya y no me llevé un disgusto. Al contrario, fue un orgullo. Es como cuando tus hijos van a la universidad. Es maravilloso, porque es un crecimiento para ellos.

-Habría sido un buen fichaje. También tiene un Ondas.T

-Precisamente 'Late Xou' fue el primer programa de la desconexión en Cataluña que ha recogido ese premio..