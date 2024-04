Este viernes 'Y Ahora Sonsoles' vivió una tensa situación durante una conexión en directo entre una madre y su hijo, Javier. La madre se quejaba por haber sido desplazada por su hijo a una residencia, mientras este la culpaba de haberlo abandonado durante su infancia junto a sus hermanos, así como los problemas económicos que habían enfrentado.

Durante la conexión, Miguel Lago quiso expresar su posicionamiento sobre lo que escuchaba: "El odio que hay aquí es una pasada". "No lo sabes tú bien, compañero. Pero para hablar hay que conocer, que es muy fácil lo que haces tú. Es la segunda que mete. O sea que se calle", comentaba molesto Javier. Tras una segunda intervención de Lago, Javier estalló contra el cómico: "No vamos a tener una tarde tranquila porque tú lo que tienes que hacer es ver, oír y callar".

Estas palabras, obligaron a Sonsoles Ónega a intervenir, tras haber estado escuchando atentamente la conversación: "No te confundas. Eso sí que no. Miguel Lago está aquí para hablar precisamente, no para callar. No te pongas borde porque no tiene ningún sentido".

Una vez concluyó la conexión, Lago quiso agradecer a la presentadora que hubiera salido en su defensa: "Yo puedo sentir que entra un señor de fuera a atacar mi trabajo y yo puedo sentir que mi equipo no me apoya, cosa que no ha pasado hoy. A mí no me importa dar un paso atrás y estar en silencio para que este señor vocifere, porque lo que ha demostrado este señor es que tiene un dolor, un odio y una violencia en la manera de hablar que te doy las gracias por haberme apoyado y por haber calmado la situación"