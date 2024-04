La aventura de Lorena Morlote en esta edición de 'Supervivientes' ya ha acabado. La peluquera de los famosos se convirtió este pasado domingo en la segunda expulsada definitiva del reality de Telecinco, decisión que se comunicó en la última entrega de 'Conexión Honduras'.

La expulsión de Morlote de los Cayos Cochinos se produjo después de que Kiko Jiménez se salvase al ganar la prueba de líder de Playa Limbo. Posteriormente, una vez cerrada la votación, el publicó decidió con sus votos que la estilista debía abandonar el concurso producido por Cuarzo ('La isla de las tentaciones').

La decisión de la audiencia provocaron las lágrimas de Laura Matamoros, que fue la primera en salvarse de la expulsión este pasado domingo. "Alégrate, no me llores", le consoló Lorena a Laura, explicando el motivo de su alegría al ser la expulsada: "No puedo más, no me puedo ni levantar, es muy duro. Es que estoy muy mal, así que muchas gracias".

A su regreso a España, Lorena Morlote será una de las protagonistas de la nueva entrega de 'Tierra de nadie', gala de 'Supervivientes' presentada por Carlos Sobera. La peluquera tendrá un esperado 'cara a cara' con Makoke después de que se aliase con Laura Matamoros, hija de su expareja Kiko Matamoros, durante su concurso en los Cayos Cochinos.