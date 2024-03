Juan del Val no tiene pelos en la lengua… pero sí en el bigote. El comunicador ha sorprendido este domingo con un inesperado cambio de look con el que deja atrás la barba desaliñada que llevaba desde hace años, para quedarse solo con el bigote, al más puro estilo Julián Muñoz, lo que ha llamado la atención tanto de sus compañeros de programa como de los espectadores en las redes sociales.

"Tenemos con nosotros a un señor de Murcia que no sabemos quién es", decía Nuria Roca entre risas. "Parece un Guardia Civil", añadía. "Parece el jefe de Mortadelo y Filemón", apuntaba Nacho García. "Me han dicho que parezco medio año más joven", respondía divertido el escritor, que atraviesa un espléndido momento profesional, compaginando su exitosa faceta literaria con la televisiva.

Actualmente es el segundo de abordo de 'La Roca', que se emite los domingos por la tarde en laSexta), colaborador y guionista de 'El hormiguero' y jurado de El Desafío', en el acceso prime time y los viernes por la noche en Antena 3, respectivamente.

Precisamente por su labor en este último, Juan del Val ha sacado la cara por Victoria Federica, una de las participantes de la próxima edición del concurso presentado por Roberto Leal, que se está grabando en estas semanas. La sobrina de Felipe VI ha sido víctima de una información falsa relacionada con su primer trabajo en televisión, que aseguraba que los directivos no estaban contentos con su fichaje, porque "no se adapta y no sabe hablar".

El desmentido del integrante del jurado de 'El desafío' en 'La Roca' ha sido contundente: "A pesar del bigote, me pongo serio. Esta información es falsa y dañina. Es hacer daño por hacerlo. No es verdad que no se adapte y no es verdad que no sepa hablar. Os lo prometo. Evidentemente es tímida y no está acostumbrada a las cámaras, pero es una niña que es un encanto y os aseguro que no hay ningún problema con Victoria. Si no fuera así, juro que no lo diría", aseguró.