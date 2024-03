Arantxa del Sol ha sido protagonista de una de las primeras broncas en 'Supervivientes'. La actriz, modelo y presentadora de origen asturiano acaba de salvarse de la expulsión tras ser la más votada por el público y de momento aguanta en el concurso de supervivencia de Telecinco.

Sin embargo, hay cosas que son imposibles de evitar en este tipo de concursos, como los enfrentamientos entre concursantes. De hecho, algo muy habitual es la división entre bandos que, tarde o temprano, comienzan a dividir a los participantes.

Del Sol estalla

En esta ocasión, las protagonistas de este enfrentamiento han sido Arantxa del Sol y Carmen Borrego. Ocurrió con todos los concursantes del Oráculo de Poseidón. Cuando se encontraban todos reunidos frente a la cámara, comenzó la ronda de reproches.

"A ti te molesta que te ves en un sitio en el que no te hallas y eso nos lo has dicho tú, no estoy mintiendo. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en este programa, que para eso me pagan", arrancó Carmen Borrego. Del Sol no se cortó y contestó al instante: "Para meter cizaña, para eso... Para meter cizaña e ir por la espalda".

La posición de los espectadores

La publicación de Twitter en seguida se ha llenado de comentarios de personas posicionándose a favor de una y otra y a Arantxa del Sol no le han faltado apoyos: "¡Arantxa, sin duda! ¿Menudos zascas? ¿Le pagan a la Borrego por malmeter? ¿A eso la llevó el programa? ¿Ese es su trabajo?? Arantxa es una gran persona y lo está demostrando, ¡menudos ovarios tiene!"; "creo que Carmen está trabajando según guion..."; "me está cayendo mejor Arantxa ..Me gusta que le planten cara a la Borrego"; "fea potota y sus pototadas que ni hacen gracia ni dan juego".

Con Arantxa.

Fuera Potota y sus pototadas que ni hacen gracia ni dan juego. — Isabel González (@IsabelGonzGonz) 18 de marzo de 2024

Una mala semana

Este enfrentamiento ha tenido lugar tras una semana un tanto complicada para Carmen Borrego. Desde el principio del reality, la colaboradora televisiva se ha enfrentado a situaciones complicadas ya que su salud le ha jugado una mala pasada nada más comenzar.