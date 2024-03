Belén Esteban y María Patiño fueron unas de las más fotografiadas la noche del jueves en el photocalll de los Premios Ídolo, que se celebraron en el Gran Teatro de Príncipe Pío de Madrid. Este acto, impulsado por la influencer Dulceida busca reconocer a los mejores creadores de contenido en las redes sociales.

Esteban y Patiño demostraron su gran amistad, forjada durante años en los platós de Sálvame. A pesar de que el programa acabó, ellas han seguido manteniendo un gran vínculo, tal y como se puedo demostrar el jueves.

Ya se sabe que la de Paracuellos está muy ligada a la nueva productora de televisión de sus amigos Adrián Cornejo y Adrián Madrid, y cuando se le preguntó en los Ídolo qué proyectos tiene de fututo expresó: "Top secret, ya sabes que estas cosas...".

Sobre la posibilidad del regreso de Sálvame (o un formato muy similar", Belén Esteban dijo: ""Puede ser, puede ser. Yo te digo que va a haber muchas sorpresas, va a haber algo maravilloso y tenemos varios proyectos y, de los que hay, no sabría cuál coger porque me gustan todos". Al parecer, la colabora no tiene solamente un proyecto en marcha, sino varios.