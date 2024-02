'La isla de las tentaciones' ha vivido una inesperada hoguera de confrontación. Niko se vio obligado a solicitar este recurso que pone a su disposición el programa tras no poder ver las imágenes de Ruth. El joven fue castigado tras incumplir las condiciones impuestas en el espejo de la octava gala del reality de Telecinco.

"¿Tú eres el Niko que estaba en Tenerife o el que entró en 'La isla de las tentaciones'?", comenzaba diciendo la joven nada más llegar a la hoguera de confrontación. "¿Te suelto todas las perlitas?", se preguntaba el novio de Ruth. "Has hecho guarradas. Yo soy la madura. Me fui de aquí helada", lamentaba Ruth al referirse a la primera hoguera que vivió junto a sus compañeras.

"Nunca te he visto hablando de la relación como la he escuchado", revelaba el novio a Sandra Barneda: "No hay excusa para hablar de la forma que ha hecho ella sobre tu pareja". Niko reveló importante promesa que se hicieron y que Ruth incumplió en su llegada: "Si nos veíamos en la hoguera final nos daríamos un abrazo", confesaba el joven.

Niko se mostró lo más sincero hablando desde el corazón a Ruth: "Viendo todo lo que has hablado mal de mí nunca he dicho nada malo tuyo. No entiendo que hagas eso. Me has hecho perder toda la confianza. Solo veía que hablabas pestes de mí, que no he hecho nada. Lo eres todo para mí, eres mi futuro. Te amo", aseguraba.

Pese a todas las imágenes que pudieron desestabilizar a la pareja, Sandra Barneda formuló la pregunta final: "¿Con quién queréis abandonar la experiencia?". Ruth y Niko decidieron salir de 'La isla de las tentaciones' juntos para hablar de todo lo ocurrido fuera del concurso.