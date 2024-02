La entrevista que ha concedido Isabel Díaz Ayuso a Carlos Herrera en la Cadena COPE ha sido de todo menos placentera. Y no por culpa del locutor, habitualmente amable con la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino por una pregunta inesperada realizada por Carmelo Encinas

El tertuliano, habitual también en TVE, sorprendió a la popular con la pregunta que más le incomoda y que menos se esperaba en la emisora de la conferencia episcopal, aparentemente un territorio amigo para ella: su gestión de las residencias para la tercera edad durante la pandemia sanitaria generada por el Covid.

"Si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas, la pregunta es si le costaría pasar página de semejante trance", le espetó el periodista.

Ayuso, visiblemente molesta y descolocada, respondió: "La pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada. Yo no gestiono la CAM en base a sentimientos personales, eso es lo peor que se puede hacer en política. Gestiono para todos los ciudadanos, me pongo en la piel de todos, me pase a mí o no. Qué poco respeto hay hacia los fallecidos del resto de España, siempre se habla de los de Madrid. Jamás en mi vida podría decir quién puede vivir y quien puede morir, como he escuchado. Y menos por su poder adquisitivo. Solo un geriatra puede elegir quién vive y quién no, como así sucedió".

"Los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. Hubo miles de traslados y fallecían tanto o más allí. Muchas familias nos dijeron que hubieran preferido que sus familiares se hubieran quedado en las residencias, porque una vez que el virus entraba en un cuerpo de 90 y tantos años con pluripatologías, muchos fallecían igualmente", aseguró la presidenta de los madrileños.

Con Carlos Herrera intentando cortar la discusión, Encinas insistió en puntualizar a la política: "No es lo mismo morir en un hospital atendido y sedado". Pero Ayuso no le dejó terminar su réplica: "¡Falso!". Tras esta respuesta, el locutor siguió la entrevista con otras preguntas.