Ayer comenzaba el programa TardeAr con normalidad pero rápidamente se anunciaba el bombazo del día: Ana Rosa Quintana tendría un nuevo colaborador. La tensión iba subiendo y la nueva incorporación se hacía esperar. Llegaba tapada y en una especie de carroza al plató.

Finalmente se destapaba la cara y la nueva colaboradora es una repesca de Sálvame y un rostro muy popular no solo en televisión, sino en las redes sociales, ya que acumula 1,8 millones de seguidores: Anabel Pantoja.

TardeAR le planteará misiones. Junto a Miguel Ángel Nicolás y Leticia Requejo, Anabel descubría la primera y le ha encantado: visitar el buffet más grande del mundo, está en el sur de Francia y no tiene límites: "¡Esto es trabajar y vivir bien!", gritaba la nueva colaboradora.

Anabel no tardaba en explicar por qué había aceptado este trabajo, y es que la joven se acaba de comprar una casa y necesita el dinero para pagarla, confirmaba ante la audiencia de Mediaset.

Terribles reacciones

El anuncio de la nueva incorporación no ha sido muy bien recibido en las rede sociales: "Ahora sí que me quedo con Sonsoles. Paso Total", "Ana Rosa, has caído muy bajo", "Madre mía, ¿Qué tiene que aportar aparte de su vulgaridad?", "Adiós con el corazón, no vuelvo a ver el programa", "Gracias por avisar para no verlo"... son la mayoría de las opiniones que los telespectadores de TardeAR han escrito en las redes sociales.

Pantoja vuelve a colaborar con Ana Rosa Quintana, la persona que le dio su primera oportunidad en la televisión, ya que debutó como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' en el 2011, año en el que su primo Kiko Rivera participó en 'Supervivientes'.

De esta manera, Anabel Pantoja también regresará a las tardes de Telecinco después de casi dos años. La creadora de contenido también fue colaboradora durante más de siete años de 'Sálvame', programa que, curiosamente, también se realizaba en el actual plató de 'TardeAR'.

'Mujeres y hombres y viceversa', '¡Qué tiempo tan feliz!' y 'Desnudos por la vida' ha sido algunos de los formatos más destacados de la carrera televisiva de Anabel Pantoja. Además, la influencer también ha sido colaboradores de los debates de realities como 'Gran hermano', 'GH VIP', GH DÚO', 'Secret Story: la casa de los secretos' y 'La isla de las tentaciones', entre otros.