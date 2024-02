GH Dúo está a punto de echar el cierre y elegir ganador. Sin embargo, mientras se decide qué concursante se alzará finalmente con el maletín, los habitantes de Guadalix y los que ya no están en el reality siguen dando que hablar. Es el caso de Ivana Icardi, que tras su retorno fugaz a la casa ha salido y se ha pronunciado sobre el apoyo que el padre de Adara le ha dado durante su participación en el programa.

Apoyo incondicional

Último movimiento en el Universo Adara Molinero. Su padre, Jesús, ha vuelto a utilizar las redes sociales para hablar alto y claro y, en esta ocasión, ha dado una opinión muy rotunda sobre ‘GH DÚO’, reality show en el que está participando Elena Rodríguez, su ex.

En la red social X, antiguo Twitter, el padre de la ganadora de ‘GH VIP 7’ se ha mostrado muy tajante y se ha posicionado claramente del lado de Ivana Icardi, como ya ha hecho en otras ocasiones, resaltando su gran valor como concursante en el programa de convivencia.

“Por cierto, ahora sí que queda claro que Ivana Icardi mueve la casa cuando está dentro, pero, cuando se va, sigue temblando durante días. En la última gala que estuvo, me recordó a antiguos y exitosos GH. Maravilloso”, declaraba.

Yo ni me salvé ni gané,pero tú sí que has hecho las dos cosas……..que Dios nos libre! GRACIAS POR TU APOYO Y COHERENCIA🤍 — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) February 21, 2024

Unas palabras que acumulan numerosas reacciones y que, como no podía ser de otra manera, han obtenido una respuesta por parte de la ahora novia de Finito, que ha querido mostrar su agradecimiento al exsuegro de Hugo Sierra.

“Yo ni me salvé ni gané, pero tú sí has hecho las dos cosas… ¡Que Dios nos libre! GRACIAS POR TU APOYO Y COHERENCIA”, apuntaba la hermana de Mauro Icardi. “Gracias a ti, Ivana Icardi. Un placer”, respondía Jesús Molinero.

Unas palabras que, claramente, van a sacudir por completo la tranquilidad de Adara Molinero, a la que, seguro, no le sienta nada bien este apoyo repentino a la ex del padre de su hijo. ¿Dará una respuesta pública al ex de Elena Rodríguez?