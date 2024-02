Para sorpresa de propios y extraños teniendo en cuenta que es la exmujer de Kiko Matamoros -excuñado a su vez de Mar Flores-, Makoke revelaba el sábado en 'Fiesta' que Carlo Constanzia padre se había puesto en contacto con ella tras la durísima entrevista que su hijo Carlo había concedido a '¡De viernes!' horas antes.

"Está enfadado y me ha autorizado a leer este mensaje: 'Si yo sacara documentos, audios, mensajes y pruebas que tengo Mar no podría volver a España. Me pidió que fuese su amante cuando estaba casada con Javier Merino" leía la colaboradora ejerciendo de 'portavoz' del italiano.

Un mensaje que Laura Matamoros, que mantiene una estrecha relación con su primo Carlo Constanzia, no tardaba en poner en duda, arremetiendo contra Makoke: "Creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo. No sé si realmente la madre de mi hermana se ha puesto gafas para ver si era Carlo Costanzia padre quien le escribía u otra persona. Calentar la silla está muy bien y estar ahí está fenomenal para seguir aportando información que creo que son banales totalmente".

Y ahora es Carlo Constanzia padre el que ha roto su silencio para desmentir a la exmujer de Kiko Matamoros, a la que ha dejado en la cuerda floja por dar una información falsa y a la que ha amenazado con tomar medidas legales por atribuirle unas declaraciones sobre su exmujer Mar Flores que niega haber hecho.

El comunicado íntegro del padre de Carlo Constanzia, a continuación:

"Por medio de la presente les informo que las noticias que han aparecido recientemente y que siguen apareciendo en distintos medios de comunicación atribuyéndome diversas declaraciones vinculadas a la aparición de mi hijo, don Carlo Costanzia Flores, en un programa televisivo el pasado viernes 19 de enero de 2024, son totalmente falsas.

Quien suscribe no ha realizado ningún tipo de declaración ni pública, ni privada a ningún medio de comunicación, periodista o colaborador de ningún programa, en relación con dicha aparición televisiva de mi hijo, ni referente al pasado o a su a su madre, de modo que todas las afirmaciones que presuntamente me vinculan cualquier tipo de declaración son mendaces, no pudiendo existir ningún registro sonoro, gráfico, ni de ningún tipo de algo que nunca ha tenido lugar.

Ante la gravedad de estos hechos, las fake news tristemente tan habituales en nuestros días, deben absolutamente ser denunciadas y perseguidas, tanto por los Colegios Profesionales de Periodistas, como por la Asociación de la Prensa de Madrid, como sobre todo por la Administración de Justicia, máxime cuando se atenta contra la honorabilidad, y la intimidad personal y familiar de terceras personas, en este caso, de quien suscribe. Reservándome el ejercicio de las acciones antes indicadas a todos los medios que han participado a difundir conscientemente estas falsedades y que ya se han hecho virales en internet y redes sociales, agradeceré que comuniquen que el abajo firmante afirma la total falsedad de todas y cada una de las declaraciones que le han sido atribuidas coetáneas anteriores o posteriores al día 19 de enero de 2024.

Lequio explota

Tras las críticas de Alessandro Lequio contra Alejandra Rubio en 'Vamos a ver', la joven le contestaba este jueves en 'Así es la vida', programa en el que trabaja como colaboradora.

Un día después de los comentarios de Alejandra Rubio, Lequio ha vuelto a dirigirse a ella. En primer lugar, el colaborador ha hecho referencia a Carmen Borrego, su tía, a la que Alejandra lanzaba una 'pullita': "Me gustaría empezar con el tema de Carmen. Lo de Carmen me dio mucha pena porque fue mi directora y es una mujer con un conocimiento estupendo y una gran caridad a su sobrina cuando ella intenta desacreditarla", ha apuntado.

A continuación, Lequio se ha referido directamente a Alejandra: "Sobre el tema de mi agitación, yo siempre soy así de enfático en mis planteamientos y lo sabe toda la gente que me conoce. Cuando Alejandra dijo lo de la salud mental, reconozco que me cabreó muchísimo porque es un problema muy grande que destroza a enfermos y familias y para nada se puede comparar con sus incomodidades. Es indignante apelar a la salud mental", ha sentenciado. Además, ha aprovechado para responder brevemente a Makoke: "Makoke es Makoke y no entiende bien de qué va la historia. Me da exactamente igual que Alejandra hable o no, per no puede pretender que los demás no hablemos", ha concluido. constante”, aseguraba.