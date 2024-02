El fenómeno fan de 'Operación Triunfo' es imparable. Una vez más, el 'talent' musical ha traspasado la pantalla y una generación entera ha vivido enganchada durante tres meses a la convivencia de los 16 'triunfitos'. La primera edición del concurso en la plataforma de 'streaming' Prime Video -que ha contado con galas y contenidos en directo por primera vez en su historia- ha sido un éxito y ha batido todos los récords anteriores que tenía el formato. El programa ha sumado un total de tres millones y medio de espectadores únicos en sus 14 galas y ha contado con un 85% de fidelización. Es decir, hasta tres millones y medio de personas han conectado alguna vez con los contenidos del 'talent' y un 85% de esa audiencia se ha mantenido fiel semana tras semana.

Con estos datos de éxito, no podía ser de otra manera: 'OT' tendrá una segunda edición en Prime Video. Así lo ha confirmado María José Rodríguez, responsable de producciones originales para España en Prime Video, este martes en una rueda de prensa. De hecho, según las conclusiones que han extraído los organizadores del programa de la productora Gestmusic, si las galas se hubieran emitido en abierto en la televisión, habrían sido líderes en audiencia cada lunes por la noche.

A pesar de los buenos resultados, la productora y la plataforma no tienen prisa para comenzar a producir una nueva edición. Los creadores son conscientes de que el formato de 'OT' funciona mejor cuando el tiempo de reposo entre temporadas es mayor. "Lo bueno de estar en una plataforma como Prime es que no tenemos una urgencia, no hay una parrilla que llenar", destaca Tinet Rubira, director de Gestmusic, a los medios de comunicación.

Congregar a jóvenes y adultos

El concurso musical terminó este lunes 19 de febrero con la victoria de Naiara, una de las favoritas de los seguidores del programa. Durante tres meses, las noches de los lunes a las 22 horas se convirtieron en un punto de encuentro para sus fans, que conectaban en línea -principalmente a través de la red social X- con el resto de seguidores de gran parte del mundo que también seguían las galas. Gracias a que se emitiera por primera vez en una plataforma de 'streaming', el concurso se ha podido ver en directo en países como Chile, Colombia, Argentina y México, donde ha sido 'trending topic' en más de una ocasión y también ha anotado buenas cifras.

Según Rubira, el secreto del éxito de 'OT' es encontrar la balanza entre aquellos contenidos que ya funcionan en el formato y la adaptación a las nuevas tendencias. "Hay una base que hay que respetar, pero también hay gente que se va incorporando que llegan de otro mundo nuevo", expone el director de Gestmusic, en su encuentro con los medios. Aunque su 'target' principal está centrado en la gente joven, entre 13 y 23 años, el programa se ha convertido en un formato que reúne a toda la familia frente al televisor. "Nosotros queremos congregar máximo de gente posible, con lo cual tenemos que escuchar a todo el mundo", explica.

Odio en redes

Este año, por primera vez, el programa también ha contado con un gran aliado: la red social TikTok. Los vídeos compartidos en la aplicación bajo el hashtag #OT2023 han sumado más de 5.000 millones de visualizaciones. Esta plataforma ha ayudado a viralizar los contenidos y que los usuarios se engancharan a las tramas de la emisión 24 horas.

Sin embargo, las redes sociales también se han convertido en un foco de odio hacia los concursantes mucho más perverso que en ediciones anteriores. "Me da miedo porque pienso que son muy jóvenes", alerta Noemí Galera, directora de la academia de 'OT' y responsable de casting de Gestmusic. Una de las concursantes que más críticas ha recibido en las últimas semanas por su actitud ha sido Ruslana. "Es una criatura de 18 años con un nivel de exigencia que no os podéis hacer una idea, encerrada con personas que no ha decidido ella, haciendo actuaciones que te cagas y con una presión de la hostia. Tiene derecho a decir cómo se siente y hacer una pataleta", defiende Galera.

Cifras récord

Pero todavía hay más récords. La tienda oficial de 'OT' ha reunido a más de un millón de clientes de Amazon y el disco -además de parte del 'merchandising', como camisetas y sudaderas- se convirtió en el producto más vendido de la web en Europa en tan solo dos horas, algo que solo ocurre cuando "hay lanzamientos muy esperados de productos como videojuegos", apunta Rubira.

La aplicación del programa también ha anotado cifras únicas. La plataforma ha sumado un total de 1,6 millones de usuarios registrados, el doble de la cifra récord que se marcó en 'OT 2018', cuando 800.000 personas se registraron en la aplicación. Asimismo, alguna semana se han llegado a anotar cerca de ocho millones de votos a través de la plataforma. De hecho, durante la gala final, en pocos minutos más de 1,2 millones de personas votaron a su ganador.

Fenómeno fan

Aunque el fenómeno fan más fuerte se vive en los eventos que mueven masas. Los concursantes salieron hace unas semanas a firmar discos a algunas ciudades españolas. En concreto, hasta 12.000 personas se desplazaron a Madrid para ver a los 'triunfitos' y unas 6.000 a Barcelona. La generación más conectada a las plataformas 'online' se compró un disco para conseguir la firma de sus ídolos, cuando ni siquiera tienen soporte para escucharlo.

Este éxito llegará pronto a los grandes recintos de conciertos. Los concursantes ya han agotado una fecha de su gira española en el Palau Sant Jordi de Barcelona y otra en el Wizink Center de Madrid, y las entradas para muchas de las ciudades están casi vendidas. Los fans podrán cantar y recordar con ellos algunas de las actuaciones más míticas de su paso por el programa. Y es que, muchas de sus interpretaciones se han colado en algunas de las listas musicales más importantes de las plataformas de 'streaming' y las canciones de las galas ya suman más de 100 millones de escuchas en total.

La próxima edición de 'OT', cuando el formato haya podido respirar tras el éxito de los 'triunfitos' de 2023, lo tendrá difícil. "Será un reto no bajar el nivel", asegura Rubira. Pero, aunque a veces parezca imposible, el fenómeno que se genera tras el programa siempre se acaba superando.