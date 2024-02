El día después de haberse alzado con el triunfo en ‘OT 2023’, una victoria que casi nadie se cuestionaba pese a ser esta la edición más difícil de predecir --había mucho talento desparramado en esos míticos sofás de la Academia--, la aragonesa Naiara se presenta en la rueda de prensa con un ‘outfit’ muy Naiara (de un 'chonismo cool') y unas gafas de sol semitraslúcidas que potencian su rol de ama (y de paso disimulan alguna que otra ojera de la fiesta ‘after final). Una gala, la de este lunes, en la que había cantado ‘Sobreviviré’ y había hecho mucho más que sobrevivir: se llevó los 100.000 euros (que sumó a los 9.000 por ser en tres ocasiones la favorita) y la tiara (uf, demasiado cursi para ella) de absoluta ganadora. No en vano había conseguido el 49% del televoto en la ronda final, muy alejada del veintipico por ciento de Paul Thin y Ruslana, que la acompañaron más abajo en el podio.

“Es muy fuerte. Tengo ahora mismo un sentimiento pleno dentro de mí”, solo acierta a decir la joven de 26 años, mientras asegura que ella siempre ha sido ella mismo dentro de la Academia. “Estoy muy contenta de lo que soy y de lo que represento. Soy una chica supercurranta, llevo muchos años trabajando, me independicé a los 17 años. Llevo sin un verano libre desde esa edad, pero estoy muy orgullosa de lo que he construido en mí”, afirma esta joven artista curtida en una orquesta, que le ha dado las tablas en el escenario y la conciencia de la importancia del sacrificio.

“Yo he tenido un jefe maravilloso que ha sido como un padre. Me ha enseñado a cantar mejor, a interpretar… La orquesta me ha servido mucho para soltarme. Porque son como miniconciertos. Y mientras que en ‘OT’ la gente está entregada, yo he cantado en pueblos que ni te aplauden”, recuerda para no elevar demasiado los pies de la tierra.

Urbana y melódica

¿Y qué quiere ser, ahora que ya ha superado el reto de ser la ganadora de OT? ¿Por dónde se moverá su estilo? “Si miramos el panorama musical no todo el mundo se centra en algo. Yo quiero tener un repertorio de música en el que te puedas sentir identificado en muchos aspectos. Que tengas una balada mía y una canción para que te rompas bailando en la discoteca”. Resumiendo: “Quiero ser un poco urbana, pero melódica. Que destaque siempre mi voz, mi presencia, el poderío que yo quiero transmitir a la gente”, asegura la concursante, que ha hecho un concurso impecable sin nominaciones.

Un poderío que ha mostrado en el escenario con un estilismo muy propio. Y que también exhibía dentro de la Academia. “Yo siempre he intentado cuidar mi imagen, pero no solo porque me estén viendo, sino porque me encanta. Me levanto y lo primero que hago es lavarme la cara, ducharme y maquillarme. Y con lo que me he puesto me siento empoderada para afrontar el día”, cuenta. No obstante, intentaba que las cámaras no impidieran que siguiera siendo ella siempre. “Sabes que te están grabando. Quien diga que no, miente. Aunque al principio era: ¡no me puedo sacar un moco tranquilamente! Luego ya te da igual y lo haces”, dice con el desparpajo que la caracteriza.

¿Referente del 'chonismo'?

En cuanto a si se ha convertido en otro referente del 'chonismo' por su estilismo, asegura que desconoce lo que ha pasado fuera, pero que lo suyo es de verdad. “¡Vivan las 'chonis', vivan las pijas y viva todo! Lo que quiero transmitir al mundo es que soy una persona libre, sin prejuicios, que lo que quiero ser lo soy. Y si alguien me dice algo, me la pela. Quiero transmitir que cada uno sea lo que quiera, que se ponga lo que quiera, que quiera a quien quiera y que haga lo que le dé la gana, que la vida es solo una”, enfatiza.

Por eso la diversidad que ha exhibido esta edición en cuanto a orientación sexual, con una pareja gai confirmada, le parece algo natural. “¿Hay algo más bonito en la vida que ser lo que uno quiere ser sin que nadie te juzgue?”, se pregunta. Y lo mismo pasa con su estrecha amistad con el uruguayo Lucas, que siempre ha defendido como su gran pilar, incluso, delante de su novia. Y que reconfirma ahora que sabe de los rumores que han envuelto a esa relación. "¿No pueden ser amigos una mujer y un hombre? Para mí Lucas es mi hermano. Es un amor incondicional. He encontrado en él un gran apoyo. Eso no pasaría si fuera una chica, porque yo soy hetero”, reivindica.

Invertir en formación

Conocida es su pasión por los coches (confiesa que de vez en cuando hace alguna derrapadita), por lo que los memes que inundan las redes van sobre el tuneo que le podrá hacer al suyo con el dinero del premio. “Obviamente, para mi coche se vienen cositas”, bromea, aunque el destino de ese pastizal es otro. “Quiero seguir formándome, aprender a tocar el piano, a componer mejor, nutrirme… Ahora mismo siento que estoy en el punto más ambicioso a nivel creativo, donde tengo el foco en qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero mostrar a la gente de mí. Tengo mucha hambre de eso”, advierte.

Su autenticidad y su gran amor por su familia (representada en la final por su madre y su abuela) la llevó a salir del foco de las cámaras en la gala final cuando supo que era ganadora, para ir a abrazarlas en las gradas. Y allí se quedó tan a gustito, mientras sus compañeros saltaban celebrando su triunfo sin ella. “Mi abuela y mi madre son mis referentes en la vida. Mi abuela decía que su sueño era haber sido ser cantante y actriz. Siento que estoy cumpliéndolo por ella”, cuenta con emoción. Ellas le han enseñado los valores que le guían, que resume en lo que es la vida: trabajo, esfuerzo y sacrificio. Como ella dice como grito de guerra: "¡Acelera, maña!". Acelera. La carretera es tuya.