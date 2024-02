LaSexta emitió este domingo una nueva entrega de 'Lo de Évole', que contó con Henar Álvarez como invitada. A lo largo del programa, que reunió a más de un millón de espectadores, la humorista charló con el periodista sobre temas relacionados con el feminismo. Pero además, mientras paseaban por Madrid, se encontraron con una surrealista escena que provocó la risa de ambos.

"¡Viva Franco!", exclamó alguien por la calle ante la sorpresa de Évole y Álvarez. "¿Viva Franco? ¿Pero qué está pasando?", reaccionó el presentador, mientras que su invitada tampoco ocultaba su incredulidad por lo que acababa de ocurrir: "Cómo estamos". Lo más llamativo era que el espontáneo tenía unos 10 años, tal y como apuntó Évole.

"¡Viva Franco!", volvió a gritar el niño poco después. Esto le provocó un ataque de cataplexia, trastorno que le hace sufrir debilidad muscular repentina cuando se ríe. "¡Hostia puta! No me tendría que hacer gracia!", comentó mientras Henar le sujetaba. "Hombre, pero es que es gracioso, la verdad. Las cosas como son", respondió ella.

"No me lo creo. ¿Pero cómo es posible?", se preguntó Jordi mientras se recuperaba: "En el Madrid de Ayuso no te vas a encontrar a tu ex por la calle, pero a un niño gritando 'viva Franco'...". "Qué hijo de puta, te ha hecho reír antes que yo", bromeó la humorista: "El puto niño franquista me ha ganado".