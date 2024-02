La crítica de Monegal: Lucha libre mexicana para la Esteban y la Patiño

Netflix acaba de colgar el nuevo viaje de los huérfanos del ‘Sálvame’, esa pintoresca ‘troupe’ de los desheredados de Tele 5. Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Terelu prueban ahora fortuna en México D.F. Ha sido una ‘tournée’ muy flojita. Querían hacernos reír y casi que nos hemos dormido.

Los analistas de audiencias advierten de que el interés de los televidentes ha retrocedido con respecto a Miami, su primera aventura. Se confirma que este ‘tour’, en el universo Netflix, solo genera atención local. O sea, es una ‘celtiberia-show’ de cercanías. Fuera de España pasan inadvertidos. Eso ya se lo dijo la tremenda Laura Bozzo, la anfitriona que contrataron para recibirles: "Aquí, en México, ustedes no son nada. No les conoce nadie. Las cadenas de TV no les van a dar ni un segundo". Pues sí, nada más llegar quedaron planchaditos. A tres de ellos les concedieron unos minutitos en el Canal 6, en el programa ‘El chismorreo’.

Hombre, el lugar era oportuno. Pero fue un visto y no visto. De modo que se tuvieron que entretener haciendo turismo: visita a la basílica de Guadalupe, comida picante a base de camarones con chile, sesión purificadora con una ‘xamana’ que intentaba quitarles los malos espíritus... Quizá la única que disfrutó fue Terelu. Se presentó a un ‘casting’ para un culebrón, le tocó una escena calentorra y tuvo que besar al protagonista. ¡Ahh! Terelu le pegó tres filetes seguidos. Y quería más. Decía, ilusionada: "¿Mañana repetimos la toma?". No la seleccionaron para el culebrón, pero al marcharse exclamó con alegría: "No me comía una rosca desde hacía siete años y mira, ¡aquí me he llevado cuatro besos!".

Por su parte Belén Esteban y María Patiño se interesaron por la lucha libre, un deporte-show muy arraigado en México. Fueron a una velada y hasta se hicieron fotos en plan Las enmascaradas de Xochimilco. Le dijo Chelo a la Patiño en un momento dado: "Cuidado, no te confundas. Aquí una cosa es decir ‘chocho’ y otra xochimilco". En fin... Bien mirado es posible que viniendo de las batallas del ‘Sálvame’, la Esteban y la Patiño crean que en la lucha libre mexicana tienen un futuro. No es lo mismo. Las batallas en los platós de Telecinco son mucho más tremebundas. Los golpes que allí se reparten, con Reflex no se curan.