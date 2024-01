Carlo Costanzia fue uno de los protagonistas de 'De Viernes' la semana pasada. El actor habló de su dura infancia y de la difícil y mediática separación que vivieron sus padres. Una semana más tarde, el hijo de la modelo se ha sentado esta vez en plató para responder a las preguntas de los colaboradores y a las duras palabras de su madre.

"Carlo es bueno, pero está mal influenciado y ahora se vuelve a equivocar. Yo pido que Dios le bendiga, pero no se puede permitir más fallos", había dicho su madre tras la entrevista del actor en 'De Viernes'.

"¿Cómo van a reaccionar unos padres donde se abre un litigio que ha habido durante años, de los más mediáticos de España, donde se da a entender que vengo a hablar mal de ellos? Estaban muy extrañados, han dicho ‘¿cómo puede ser que vaya allí mi hijo a hacer algo que nunca ha hecho?", critica sobre los medios que han tratado su entrevista de la semana pasada.

"Mis influencias son mis influencias" recalca, "pero si ha dicho esto es su visión. Irme con mi padre fue una decisión personal bien tomada. Y cuando dice que me liberó de pasar nueve años en la cárcel… bueno, mi madre me ha ayudado económicamente, pero ha sido mi padre el que más me ha ayudado en esto proceso, Javier Merino también". Aunque matiza que duda que eso lo haya dicho su madre y también pone en duda el testimonio de Aurelio Manzano, que lo contó en 'Fiesta'.

Por último, Bea Archidona le preguntó si le había pedido perdón a su madre. "¿Por qué debería? ¿He dicho algo malo de ella? Lo que se ha desatado no ha sido culpa mía, ha sido culpa de, entre otras cosas, todos los programas y de todas las malinterpretaciones que se han cogido, de los cortes de una entrevista como se ha querido. Le he dicho 'no te preocupes de todas cosas que se están hablando porque voy a venir a explicarlas aquí en primera persona", concluye.