Mercedes Milá regresa a TVE después de más de 33 años junto a Inés Hernand en 'No sé de qué me hablas'. Las comunicadoras han presentado este martes su nuevo programa en la cadena pública, que, en su primer programa, tendrá como rival a 'GH VIP', 'El hormiguero', 'First Dates' y 'El intermedio'.

"¿Pero quién quiere ver ya 'El Hormiguero'?", dijo bromeando Inés Hernand. "Todo el mundo, lo que pasa es que el pobre Pablo Motos está ahora desesperado. He leído cosas", aseguró posteriormente Mercedes Milá, que también añadió que se encontraba "feliz y cargada de energía" ante ese nuevo reto profesional: "Muy contenta con Inés y feliz de compartir con ella porque somos como un cubo de Rubik que va todo unido". Por su parte, Inés Hernand se ha mostrado impresionada por poder conocer y trabajar con Mercedes Milá: “Es una persona generosa, humilde, inteligente y quiere interlocutores que estén a la altura. Ella no quiere sumisos. Es guay, contemporánea, y se puede aprender mucho de ella”. El extenso archivo con las entrevistas históricas de Mercedes Milá es el hilo conductor del programa y su objetivo es doble: explicarle a la gente joven cómo era el pasado de nuestro país y entender cómo es el presente a través de entrevistas y conversaciones espontáneas con ellos. ‘No sé de qué me hablas’ es una frase que se repite a lo largo del programa porque lo que se pretende es que una de las partes explique a la otra a qué se refiere. "Es posible unir esas dos generaciones en el programa. Pero a los jóvenes hay que pedirles que hablen. Si eso lo unes con los invitados que tenemos en el centro, tratando de ponernos de acuerdo en cómo han cambiado las cosas, el resultado será bueno”, comentó la presentadora sobre el espacio. Cada episodio cuenta con dos invitados. En algunas ocasiones, personas que Mercedes Milá entrevistó hace décadas, además de otros que la periodista entrevista por primera vez. “Nos dimos cuenta del poder de las entrevistas de Mercedes del Archivo de RTVE. Ella insistía en que quería contar a los jóvenes cómo era la España de antes y quería también escucharlos. Por eso tenemos a Inés Hernand. La gran sorpresa es que el programa es imprevisible por mucho que queramos poner orden”, ha contado David Mocasi, director del espacio. Además, cuenta con un público mayoritariamente joven, participativo e implicado en el tema con quien Mercedes Milá interactúa: les pregunta, provoca y compromete para llegar a entenderse con ellos. El público es un elemento fundamental en el formato y también para la periodista. Algunos episodios tratan sobre temas concretos de interés general, otros pasan por el archivo de las entrevistas de Mercedes Milá y de los invitados de una forma más genérica: cómo nos ha cambiado el sentido del humor, la evolución del fútbol de los años 70 a la actualidad, la provocación y los límites en los años 80, las folclóricas icónicas en España, el mundo de los actores antes y ahora. Cada tema es visto por los invitados, por Mercedes Milá e Inés Hernand con los ojos del presente y con mucho sentido del humor. Maruja Torres y Palomo Spain, primeros invitados Los primeros invitados de Mercedes Milá en ‘No sé de qué me hablas’ son la periodista y escritora Maruja Torres y el diseñador de moda Palomo Spain. Los tres, junto con Inés Hernand, comparten momentos hilarantes de la trayectoria de ambos y anécdotas inéditas. La complicidad de los cuatro y del público de plató consigue que esta primera entrega sea una carta de presentación de un formato con grandes momentos desenfadados y situaciones imprevisibles.