La "no dimisión" y el polémico discurso de Luis Rubiales está siendo el principal tema de actualidad de este viernes. El asunto ha adquirido tal dimensión que TVE ha alterado la programación de La 1 con un especial de 'La hora de La 1' presentado Silvia Itxaurrondo.

En este espacio, la presentadora ha sido muy clara e implacable a la hora de pronunciarse en relación a la decisión y las declaraciones del máximo dirigente de la RFEF: "No podemos dejarlo pasar".

"En su discurso de esta mañana, Luis Rubiales ha afirmado que ese beso sin consentimiento a Jenni Hermoso sí que fue consentido. Una versión que no coincide con la información que se desveló", aseguró Itxaurrondo antes de dar paso a Natalia Torrente, la periodista de Revelo que adelantó esta información, y que también fue tajante al respecto: "Si fuera mutuo, no tendría que agarrarle la cabeza".

Previamente, Itxaurrondo también fue muy crítica con Rubiales antes de preguntarle a Beatriz Fernández, presidenta de la Liga F, en una conexión en directo: "Este señor ya no solo representa a la RFEF. Es decir, cuando él dice 'yo tengo cuentas' a la Federación'. Hombre, tendrá que dar cuentas a las cuestiones que atañen a ella, que entiendo que serán la cuestión de la federaciones, los presupuestos, etc... Él, cuando va un campeonato del mundo, representa a todo un país. Así que entiendo que las explicaciones nos la tendrá que dar a todos, ¿no?".

A lo largo del especial, la periodista también le lanzó un mensaje a Luis Rubiales tras su intervención ante la asamblea extraordinaria y su "no dimisión": "Con lo fácil que hubiera sido decir 'Oiga, sinceramente, me equivoqué. Pongo mi cargo a disposición de esta federación'. Pero no. Es que se ha liado y se ha puesto a luchar contra molinos de viento. Era muy sencillo lo que había que hacer".