Año y medio después de emprender caminos separados, Dulceida y Alba Paul han decidido dar una nueva oportunidad a su relación y así lo anunciaban hace tan solo unos días con una significativa imagen de ambas en pijama con la que sobraban las palabras.

Una reconciliación que la pareja celebraba con una escapada romántica a República Dominicana tras la que la pionera de las influencers en nuestro país, radiante, ha reaparecido en solitario en la gala 'People in red' que se ha celebrado este lunes en Barcelona para recaudar fondos para la investigación contra las enfermedades infecciosas.

"Estoy muy enamorada"

Impresionante con un diseño rojo pasión -"el color del amor" ha apuntado con una sonrisa- de Stella Mccartney, Dulceida ha hablado por primera vez sobre el gran momento personal que atraviesa con Alba: "Estoy muy enamorada. Ya puedo decirlo, no tengo que mentir. Estoy muy contenta, lo hemos hecho muy poco a poco, que creo que es como se tienen que hacer las cosas, y muy feliz".

"En este tiempo separadas hemos aprendido muchísimas cosas. Creo en todas las oportunidades que una persona necesite y nos hemos reencontrado de una manera muy bonita, muy sana, como siempre ha sido nuestra relación y ahora para siempre" ha confesado, convencida de que esta vez las cosas tendrán un final feliz para ambas: "Cuando estás con alguien tienes que visualizarte un futuro y un para siempre. Yo para siempre" afirma, explicando que en esta ocasión Alba no le ha acompañado porque prefieren "hacer las cosas poco a poco porque todavía nos da un poco de cosa".

"Estuvimos unos meses sin hablar"

En este año y medio separadas, Dulceida confiesa que no todo fue de color de rosas y, como asegura, "durante algún tiempo sí que dejamos de tener contacto porque es lo natural, lo normal". "Estuvimos unos meses sin hablar nada de nada, pero por coincidencias por trabajo coincidíamos más y ya muy bien" añade sin ocultar su felicidad.

Una felicidad que comparten sus familias, sus amigos y sus seguidores, que no han dejado de aumentar desde que confirmaron que se han dado una segunda oportunidad. Algo que, afirma, es lo que menos le ha preocupado en estos días tan repletos de emociones: "En esto no me fijo tanto, me fijo en el amor, mis amigos mandándome vídeos llorando cuando ya lo sabían. Todo el mundo nos quiere como pareja, el amor que nos tienen, el día que lo dijimos estábamos las dos en el hotel de Ibiza temblando". "Cuando amor, es muy bonito, yo no había visto esto nunca y flipamos las dos" concluye, segura de que esta vez lo suyo con Alba saldrá bien.