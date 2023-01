La polémica vuelve a girar entorno en torno a 'Masterchef' y sus especiales de Navidad. Después de todo lo ocurrido con Patricia Conde tras la final de la séptima edición del 'Celebrity', Samantha Vallejo-Nágera ha generado controversia por un comentario que le hizo a Boris Izaguirre, que ha sido tildado por muchas personas como homófobo.

Concretamente, en la prueba celebrada en el Ciudad del fútbol de la RFEF de Las Rozas, Pepe Rodríguez preguntaba a Florentino Fernández si le gustaba el fútbol, algo que el cómico negó. Acto seguido, Boris Izaguirre contestó con un "yo sí", contestación que sorprendió al jueza del talent culinario de TVE, que repitió la pregunta como si el presentador de 'Lazos de sangre' no la hubiese entendido.

"Lo veo como un ejercicio de integración. Es muy importante en la cultura española el fútbol. Y yo realmente considero que al ingresar como parte de este país tenía que aprenderme esto también", argumentó Izaguirre. A pesar de que los propios concursantes cambiaron de tema, Samantha no lo dio por zanjado este asunto y prosiguió con él, haciéndole una pregunta que muchos criticaron: "Lo de que te guste el fútbol me extraña un montón. ¿Qué te gusta el fútbol o los futbolistas?".

Posteriormente, el escritor dejó bien claro cómo se mostró con dicha cuestión: "Detesto esta pregunta. Son deportistas de élite y yo lo veo como deportistas de élite".

A pesar de ello, Vallejo-Nágera insistió con el asunto y le preguntó si había algún un jugador de fútbol profesional que le gustase: "Me gusta mucho el chico este Osorio que está en el Real Madrid (Refiriéndose a Asensio). Tengo un recortable de él. Es muy joven me encanta porque tiene esa costumbre de celebrar los goles quitándose la camiseta. Me parece divino y muy potente de masculinidad".