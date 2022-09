TVE prepara la llegada de 'Dúos increíbles', su gran apuesta musical y de entretenimiento para la nueva temporada. La televisión pública ha presentado este lunes en una rueda de prensa todos los detalles del formato, que como avanzó en exclusiva YOTELE, contará con Juan y Medio como maestro de ceremonias.

"Necesitábamos una persona con gran experiencia para manejar este formato, es un profesional muy respetado", ha comentado Ana María Bordás, directora de originales de RTVE, sobre el fichaje del presentador andaluz. "Cada entrega va a ser diferente. Estamos apostando muy fuerte por el entretenimiento y nos faltaba un gran formato musical como este", ha declarado.

Producido por Ganga, se trata de un concurso de canciones interpretadas por dúos formados a ciegas por cantantes de dos generaciones diferentes (juniors y seniors). Su misión es reinterpretar la banda sonora de España desde la creatividad y la libertad artística, según avanzó la televisión pública en una nota de prensa.

Javier Cuadrado, gerente de la mencionada productora, considera que puede ser "uno de esos grandes formatos que se han hecho desde la Corporación", ya que además cumplirá con el servicio público de "dar espacio a la cultura musical".

"Los artistas han mostrado desde el minuto cero mucho interés por el formato. Me gustaría que eso se transmita desde la pantalla. No es un talent, no vamos a descubrir a nadie. Es un concurso y solo podrá quedar un dúo", ha añadido en la rueda de prensa. Además, ha avanzado que "nadie sabe quién va a cantar con quién", lo que llevará al espectador "a una tensión brutal".

También han estado presentes en la rueda de prensa los participantes de 'Dúos increíbles', que arrancará a finales de septiembre. Una de ellas es Ana Belén, que afirma llevar "estupendamente" la mezcla entre generaciones: "El escenario debe ser para compartir, no lo entiendo sin generosidad". Víctor Manuel, por su parte, ha destacado que la audiencia va a poder escuchar "música en vivo", un aspecto que también ha aplaudido Carlos Goñi: "Llevaba 20 años sin hacer televisión porque no quería hacer playback. Aquí dije que sí porque podía cantar en directo". "Cada programa es un reto. La adrenalina lo pone todo en su sitio, lo estoy viviendo como un aprendizaje y un crecimiento", ha apuntado por su parte Miguel Poveda.

Antonio José, del grupo de los juniors, ha asegurado que la televisión "necesitaba un programa como este, una oportunidad para seguir aprendiendo". Nia ha añadido que también es una oportunidad "para salir de tu zona de confort". "Me gusta tenerlo todo controlado y aquí no lo puedes tener", ha subrayado la ganadora de 'OT 2020'. "Todos nos queremos quedar, hay competencia pero sana", ha aportado Agoney.

La mecánica de 'Dúos increíbles'

En los primeros programas, los cantantes tendrán que formar ocho parejas musicales sin verse las caras, formando dos grupos y solamente guiados por sus cualidades vocales.

Una vez formados, los ocho dúos compiten entre ellos, primero con los duelos de los cuatro dúos de cada grupo, hasta llegar a las batallas, donde se cruzan los dos equipos y comienzan las eliminaciones.

Será el público en plató quien decida con sus votos, en directo, qué dúos permanecen y cuales son eliminados, para conseguir, mediante las clasificaciones, determinar al dúo ganador.

Cada uno formará dúo con uno de los intérpretes más jóvenes- el grupo de los juniors- formado por Antonio José, Nía, Agoney, La Cebolla, Marta Soto, Yoly Saa, Chema Rivas y Paul Alone.