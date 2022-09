Antena 3 presentó durante la mañana de ayer la nueva edición de 'La voz' con Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. Además, los cuatro coaches se pasaron por la noche por el plató de 'El hormiguero' para hablar sobre las novedades del talent show y pasar un buen rato junto a Trancas y Barrancas. Uno de los momentos más comentados de la noche llegó precisamente cuando las hormigas les propusieron participar en 'Fulgor', una parodia del mítico programa 'Furor'.

En este juego, los cuatro invitados tenían que señalar canciones en las que apareciera una palabra propuesta por el programa. En un momento determinado, Pablo Motos comenzó a cantar el 'Bella Ciao', un himno antifascista que en los últimos tiempos se ha popularizado por su aparición en 'La Casa de Papel'.

Sin embargo, Pausini se negó rotundamente a interpretar la popular canción italiana. "¡No, no, no! Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas", argumentó la artista para sorpresa de muchos espectadores, tal y como ha podido comprobarse durante las últimas horas en las redes sociales.

De hecho, el gesto de la intérprete ha llamado también la atención de la clase política. Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE, ha reaccionado de forma contundente en su perfil de Twitter: "Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo".