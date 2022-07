El nombre de Frank Cuesta se ha colado durante las últimas horas en la lista de temas más comentados en redes sociales. Este jueves, el que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' lanzó una dura respuesta a una bióloga y divulgadora científica que había criticado algunos de sus vídeos.

Las palabras de la joven no le han sentado nada bien al conocido herpetólogo, que ha decidido dedicarle un vídeo titulado 'La bióloga de TikTok' en el que la tacha de "acosadora". "Quiero darle una lección a una bióloga porque no se le han dado en la Universidad ni sus amigos", comienza diciendo en la grabación.

"Llevas muchísimo tiempo dando el coñazo (...) diciendo que no tengo ni idea de cómo tratar animales ni de gestionar la naturaleza", continúa diciendo: "Ya no es que seas pesada, eres tipo acosadora". "Llega un momento en el que ya me tocas los cojones", afirma mientras muestra un tuit en el que la joven le llamaba "facha".

"Si quieres hablar, si quieres debatir, demuéstrame que has hecho algo en la vida (...) Todos hemos sido jóvenes y hemos dicho tonterías y sandeces, lo que pasa es que tú atacas. Y en España se ha hecho muy común atacarme", comenta Frank en el vídeo.

Más adelante, saca pecho por haber creado "un santuario donde animales que han sido abusados viven en libertad y tranquilos". "Tú te pones a criticar y demuestras que ni eres bióloga, ni divulgadora científica ni nada. Eres una persona que hace el payaso en TikTok, como puede hacer cualquiera. Yo puedo hacer el payaso en televisión, pero he hecho algo", apunta.

Tras la publicación de la grabación, y por alusiones, la bióloga escribió un hilo en el que pide que se denuncie el vídeo: "Me está llegando muchísima basura de acoso porque ha puesto mis redes". "No es la primera vez que este señor me manda odio por señalar que es un facha y que no sabe tratar con animales", lamenta: "Yo nunca le he mandado acoso dirigido". "Lo esperado... Ahora resulta que contestar a una acosadora es acoso", respondía Frank en otro tuit.