Irma Soriano sufrió un accidente doméstico hace unos días que le podría haber costado la vida, tal y como ella misma ha contado en 'Sábado Deluxe'. La presentadora ha contado que estaba tomando un baño en la piscina de su casa cuando de repente una alargadera enchufada a la corriente cayó al agua.

Durante su entrevista, Soriano contó cómo se quedó en shock al ser consciente de lo que podía llegar a sucederle en esa situación. La periodista aseguró que se quedó bloqueada e intentó sacar el aparato tirando del cable, mientras seguía conectado a la corriente unos metros más allá.

Esta surrealista anécdota generó risas entre los colaboradores, lo que indignó a la entrevistada: "Esto no es una broma, no tiene ninguna gracia. En ese momento no podía levantar los pies del agua. Pensé que era mi último momento y me acordaba de cuántas veces, por las circunstancias de la vida, no tienes ganas de levantarte porque estás cansada. En ese momento lo vi muy de cerca pero quería huir de aquello porque me podía quitar la vida", añadió mientras se emocionaba.

"Noté como un calambre por todo el cuerpo", expresó la periodista, que vive en una urbanización donde hace unos años ya murió electrocutado un empleado de mantenimiento. También aseguró que su marido estaba en el jardín en ese momento pero que él tampoco supo reaccionar en ese momento. Sin embargo, todo quedó en un susto.