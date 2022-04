Paz Padilla sigue estando muy presente en televisión a pesar de su despido de 'Sálvame'. La humorista, que mañana será una de las invitadas de María Casado en 'Las tres puertas', ha sido una de las protagonistas de 'Cinco tenedores', el nuevo programa de Miki Nadal y Juanma Castaño en Movistar Plus+. Además de hablar sobre su etapa en el espacio diario de Telecinco, compartió una reflexión sobre la muerte mientras cocinaba.

"No conozco a ningún artista que no sea especialito, todos tienen alguna tarita", bromeó Paz, provocando que Castaño soltara una carcajada y le lanzara una pregunta: "¿Tú que tienes de diferente?". Ella confesó entonces que es "una friki" por varios motivos: "Por ejemplo, hago telas aéreas. Me gusta celebrar la vida, hago fiestas por todo".

Seguidamente, recordó que tras la muerte de su marido organizó una fiesta en su honor que se llamó 'El país de nunca jamás'. "Íbamos todos disfrazados de personas que habían fallecido. Yo iba de Amy Winehouse", explicó durante su charla con Castaño.

"Habría gente que no terminó de entender eso que hicisteis", planteó el presentador ante Paz, que como ya ha hecho en otras ocasiones, le restó importancia a ese asunto: "Creo que vivimos en una sociedad donde la muerte es tabú, y tiene que ser terrible. Yo pienso que la muerte, por muy triste que sea, es natural. Todos vamos a morir".

"Natural es, pero cuanto más tarde, mejor", razonó el locutor de Cope. "Pero eso no lo dictas tú. Si te crees inmortal y llevas la muerte en la espalda, te cogerá por sorpresa. No te habrás preparado para ese viaje", zanjó Padilla.