Suecia ya conoce la identidad de los dos nuevos finalistas de esta 62ª edición de Melodifestivalen. Klara Hammarström y Medina han logrado la clasificación directa para la gran final de la mítica preselección organizada por la SVT después de ser, respectivamente, el que más llamadas acumuló y el que más puntos consiguió de los grupos de edad con los temas 'Run To The Hills' (Corre por las colinas) y 'In i dimman' (En la niebla).

Por otro lado, de momento, Anna Bergerdahl y Lillasyster deberán esperar para saber si estarán la gran final del Melodifestivalen. Ambos artistas participarán en la semifinal (la antigua ‘Andra Chansen’), la repesca de la preseleción sueca, después que obtuviesen la tercera y cuarta plaza en esta cuarta semifinal con las canciones 'Higher Power' (Poder alto) y 'Till Our Days Are Over' (Hasta que nuestros días acaben). En cambio, Malin Christin, Tenori y Angelino se despidieron de sus opciones para representar a Suecia después de que quedasen en la que quinta, sexta y séptima posición con, respectivamente, ‘Synd om dig‘ (Lo siento por ti), ‘La Stelle’ (La estrella) y ‘The end’ (El final).Aparte de los resultados, la mítica preselección de Suecia para Eurovisión se volvió a posicionar entre los temas más comentados en Twitter en España durante la segunda gala emitida este sábado. La etiqueta oficial de Melodifestivalen (#Melfest) consiguió el sexto puesto en la lista de TT de nuestro país con casi 6.000 tuits originales, superado por #EuroTen, la etiqueta utilizada por la cadena Ten TV para comentar su emisión de la final del 'UMK 2022', la preselección finlandesa.