Todo muy medido. Todos los temas de la intervención de Olga Moreno tras su paso por Supervivientes han estado supeditados a una sola premisa: habla de su vida, de sus vivencias y nada más. De tal forma que en el especial de Telecinco “Ahora, Olga” -donde se suponía que tendría responder a las declaraciones de Rocío Carrasco en su documental- se tocaron todos los temas por encima y ella no entró en valoraciones sobre los actos de su marido, Antonio David Flores, la que su exmujer acusa de malos tratos y de utilizar a los niños para hacerle daño. Este es el resumen de los temas que trató Olga Moreno, tras más de tres meses aislada de todo en Supervivientes.

La vuelta de Honduras: “He visto a mi familia derrumbada”

Olga Moreno comenzó admitiendo que estaba muy nerviosa y que no había visto demasiadas cosas desde que estaba en casa porque no podía soportarlo. "He visto a mi familia derrumbada. A mi marido, a Rocío, a David y a mi hija de 8 años, Lola, pero soy una persona muy fuerte y voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos, pero aquí estoy.”, ha dicho.

Los piojos: “No soy ninguna guarra”

Olga Moreno se mostró muy plana a la hora de contestar acerca del tema que comentó Rocío Carrasco de que sus hijos volvían con piojos cada vez que venían de casa de su padre. Ni siquiera el intento de los colaboradores por sacarle una respuesta visceral lograron sacarla de su única defensa: “No soy una guarra”.

Asegura cuidarlos como si fuesen suyos. "Estábamos los quince días al cien por cien con los niños. Yo no he tenido mala relación con Rocío Flores. Ella era muy de su padre y cualquier persona que rozara a su padre era como 'me va a quitar el puesto'. Me costó la vida ganármela"

El episodio del hospital: “No te lo voy a consentir”

El ingreso de David Flores por un problema de neumonía es uno de los temas más controvertidos. Las versiones de Olga Moreno y Rocío Carrasco son totalmente diferentes. En este episodio Olga sí se pone tensa. Asegura que su madre tardó cuatro o cinco días en aparecer por el hospital, que Rocío Flores la llamaba para que lo hiciera y que la noche que llegó ella le dijo al niño "¡Anda, David, mira quién ha venido, tu madre, qué alegría!".

Le molestó el comentario de Rocío Flores al calificar como dantesco el momento en el que entró en la habitación y la vio a ella metida en la cama con el niño. "Si va por otro sitio ahí sí que no se lo voy a consentir. Lo único que he hecho es cuidar de sus hijos, que no son míos. ¿Dantesco? No te lo voy a consentir".

El intento de suicidio: “Yo solo he estado con Rocío Flores”

Olga Moreno sí sabía que Rocío Carrasco se intentó suicidar. Lo supo cuando Antonio David salió de Fran Hermano, en el hall del hotel donde se hospedaban se lo contó su abogado. Dos días después él fue quien se lo contó a su hija. Le preguntaron cómo lo gestionó ella. Olga se limitó a decir: “Yo lo único que he hecho es estar junto a Rocío Flores”.

El consejo: “Espero que abra los ojos y sepa que sus hijos están ahí"

"Yo he remado a favor. Lo único que he hecho es dar amor, estar en todos los médicos, estar en todas las tutorías... Y la que debería haber estado es ella porque yo no soy su madre. Yo soy una mujer que conocí a mi marido con dos hijos", ha comentado Olga Moreno. Su deseo y consejo indirecto para Rocío Carrasco: "Espero que abra los ojos y sepa que sus hijos están ahí".