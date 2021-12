Antena 3 ha recuperado en noviembre el liderazgo mensual. Con un 14,4% de cuota de pantalla, la cadena lidera este mes por primera vez desde 2013, y consigue imponerse de nuevo a Telecinco después de que en octubre fuera líder. La cadena rival anota un 14% y anota su peor mes de noviembre en cuatro años, tal y como refleja el informe de Barlovento Comunicación.

Antena 3 ocupa la primera plaza gracias a su potente parrilla, con 'La ruleta de la suerte', 'Antena 3 Noticias', 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero' siendo líderes. También ha contribuido la vuelta de 'Tu cara me suena', que ha impulsado la media del viernes con sus grandes registros. Atresmedia como grupo también está en racha, ya que es líder con el 27,9% de cuota frente al 27,6% de Mediaset, que tiene un canal más.

A pesar de que sus grandes formatos atraviesan una crisis de audiencia, laSexta (6,3%) se sigue imponiendo con claridad a Cuatro (5,2%), que no remonta. Por su parte, La 1 (9,4%) anota su mejor resultado en diez meses gracias a sus aceptables resultados los fines de semana y los lunes con 'Masterchef Celebrity'.

1. Ranking de cadenas en abierto de cobertura nacional y Liderazgos

El top 10 de cadenas queda con el siguiente orden: A3 (14,4%), T5 (14%), La1 (9,4%), TEMATICAS PAGO (8,8%), AUT (8,3%), LA SEXTA (6,3%), CUATRO (5,2%), La2 (2,8%), FDF (2,5%) y NOVA (2,4%).

-Los liderazgos por targets se reparten de la siguiente manera: Antena 3 es la cadena más vista en hombres y mayores de 45 años, mientras que Telecinco lidera en mujeres y en los individuos de entre 13 a 44 años. Por su parte, el conjunto de “Temáticas de Pago” es la opción líder en los niños de 4 a 12 años.

-En cuanto al desglose por regiones: Antena 3 es líder en Galicia, Valencia, Castilla la Mancha, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla y León. Telecinco es líder en Andalucía, País Vasco, Madrid, Canarias y Resto. Las “Temáticas de Pago” lideran en Asturias. TV3 lidera en Cataluña.

-Por franjas horarias y días de la semana lideran: Antena 3 lidera la sobremesa y el “prime-time”, Telecinco es líder en la mañana, la tarde y el late-night y las “Temáticas de Pago” son la opción más vista en la madrugada.

-Por días de la semana: Antena 3 lidera de lunes a viernes y los fines de semana mientras que Telecinco es la cadena líder los fines de semana.

2. Grupos Televisivos

ATRESMEDIA, CON 6 CADENAS EN EMISIÓN, MANTIENE LA PRIMERA POSICIÓN EN EL RÁNKING DE GRUPOS EMPRESARIALES CON EL 27,9% ( + 0,8).

-MEDIASET, con 7 cadenas en emisión, es el segundo grupo de mayor cuota, con el 27,6% ( - 0,2).

-El Grupo RTVE, con 5 cadenas en emisión, consigue el 14,6% ( +0,1), Grupo Vocento el 2,3% ( - 0,1) y Unidad Editorial registra el 2,7% (repite resultado).

-Los dos grupos de comunicación principales (Mediaset y Atresmedia) concentran el 55,5% del mercado de la audiencia ( + 0,6).

-La suma de las tres grandes cadenas, La1, Telecinco y Antena3, registran el 37,8% de cuota ( + 0,6 puntos que el mes pasado).

-La TV Privada suma el 70,7% de cuota de pantalla ( + 0,1), mientras que TV pública firma el 22,9% (0,0).

3. Cadenas Autonómicas

EL CONJUNTO DE LAS AUTONÓMICAS PROMEDIA EL 8,3% DE CUOTA DE PANTALLA (-0,1).

-El ránking de autonómicas por cuota de pantalla está encabezado por TV3 (13,2%), ARAGON TV (11%), TVG (10,8%), ETB2 (9,5%), TVCAN (8,6%), C.SUR (8,4%), TPA (8,4%), CMM (6%),C.EXT.TV (5,8%), IB3 (5,2%)TELEMADRID (4,6%), LA 7TV (4,5%) y A PUNT (3,4%).. • ARAGÓN TV: MEJOR MES DE NOVIEMBRE DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS.

-TPA (ASTURIAS): MEJOR MES DE NOVIEMBRE DE LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS.

-TELEVISIÓN DE CANARIAS: MEJOR MES DE NOVIEMBRE DE LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS. • IB3 (BALEARES): MEJOR MES DE NOVIEMBRE DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS. LAS AUTONÓMICAS PRIVADAS FIRMAN EL 0,3%.

-La 7 (CyL) (1,5%) sube una décima y continúa como la cadena con más cuota en este grupo con el mes su mejor mes de noviembre de los últimos 10 años, seguida de La 8 (CyL) (0,9%) y 8TV (CAT) (0,5%).

4. Temáticas de Pago

EL CONJUNTO DE TEMÁTICAS FIRMAN EL 8,8% DE CUOTA DE PANTALLA (-0,3), CON MÁS DE 70 CADENAS MEDIDAS POR KANTAR. El ránking de cadenas de este grupo está conformado por MOVISTAR LALIGA (0,5%), FOX (0,3%), AXN (0,3%), CALLE 13 (0,2%), TNT (0,2%), MOVISTAR LIGA DE CAMPEONES (0,2%), CANAL HOLLYWOOD (0,2%), COMEDY CENTRAL (0,2%), #VAMOS (0,1%), NATIONAL GEOGRAPHIC (0,1%) y FOX LIFE (0,1%). De todo el consumo televisivo en la modalidad de pago, el 36% corresponde a TV’s que emiten solo en la TV de Pago y el restante 65% a cadenas en abierto.

5. Emisiones más vistas

LA EMISIÓN MÁS VISTA DEL MES CORRESPONDE A ‘FUTBOL:CLASIFICACION MUNDIAL / ESPAÑA-SUECIA (14-NOV21): 6.504.000 Y 37,5%’ (LA1).

Ránking emisiones por géneros de programación:

-PELÍCULA: 'PELICULA DE LA SEMANA / EL RASCACIELOS' (La1, 28-nov) --> 1.953.000 y 12,6%.

-SERIE: 'INFIEL' (A3, 21-nov) --> 1.973.000 y 15,8%.

-INFORMATIVO: 'ANTENA 3 NOTICIAS 2' (A3, ......) --> 3.301.000 y 22,4%.

-CULTURAL: 'DOLORES:LA VERDAD SOBRE EL CASO WANNINKHOF/ DOLORES' (T5, 21-nov) --> 2.534.000 y 18,2%.

-ENTRETENIMIENTO: 'EL HORMIGUERO 3.0 / ISABEL DIAZ AYUSO' (A3, 09- nov) --> 3.588.000 y 23,2%.

-DEPORTES: 'FUTBOL:CLASIFICACION MUNDIAL / ESPAÑA-SUECIA' (La1, 14- nov) --> 6.504.000 y 37,5%.

-ANIMACIÓN: 'LOS SIMPSONS' (NEOX, 25-nov) --> 397.000 y 3,6%.