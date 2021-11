Poco queda por saber de la vida de Omar Montes. Aunque el exitoso cantante español siempre tiene un as bajo la manga. Y ha decidido jugarlo. Lo hizo recientemente en televisión para desvelar uno de los secretos más ocultos de su familia.

Omar Montes lleva años en la cima. En 2020 fue el cantante español más escuchado en Spotify y cada tema que saca es una garantía de éxito. Además, recientemente ha estrenado una docuserie sobre su vida que ya puede verse en Amazon Prime. Por supuesto, también goza de gran popularidad.

Pero lo que pocos saben de la infancia de Omar Montes, más allá de que fue humilde, es que su padre, de origen iraquí, fue uno de introductores del kebab en España. Lo hizo en Madrid, tal y como reconoció en una entrevista en "El Hormiguero". "No me gusta frontear (presumir) de ello", reconoció ante la pregunta de Pablo Motos sobre si eran ciertos sus lazos con la comida de oriente medio.

Ante esto, Motos tiró de cachondeo: "¿De qué están hechas esas piernas de carne?". Omar Montes le siguió el rollo. "Está relleno de ilusión y de fantasía", afirmó el trapero, que prosiguió con la broma. "Si yo te contara de qué está hecho eso podría ir a la cárcel. Sólo lo sabemos cuatro personas: mi padre, Salcedo, yo y Arévalo".

La coña con el asunto continuó un rato. Volvió a preguntar Pablo Motos: "¿El kebab está igual de bueno cuando no vas pedo?". A lo que Omar Montes contestó: "No puedo saberlo, porque nunca he probado el alcohol ni las drogas". "Di no a las drogas y sí a mis besitos", apuntó el cantante.

Esta frase sirvió para cambiar de tercio, aunque nuevamente con una buena dosis de humor. Omar Montes afirmó que tiene que patentar este tipo de eslóganes que se le ocurren. "Ya me dijo un amigo que si no lo patento va a venir otro y se va a hacer de oro", afirmó, al tiempo que aclaraba por qué no lo había hecho hasta ahora. "Si no lo tengo patentado ha sido por no levantarme pronto. Hay que ir a las 8 de la mañana", aseguró ante las carcajadas del público, entregado al buen rollo del cantante.

Criado en el madrileño barrio de Pan Bendito, Omar Montes saltó a la fama por su relación con Isa Pantoja, la hija adoptiva de la cantante Isabel Pantoja. Esto supuso un empujón a su carrera como cantante, en la que no deja de cosechar éxitos. "Alocao", "Solo" o "La Rubia".

También ha participado en "Supervivientes", donde fue uno de los personajes más queridos por la audiencia.