Fin de semana de lo más movido para Carlota Corredera que después de darlo todo el viernes en la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban en la discoteca Kapital, el domingo se desplazó hasta Sevilla para apoyar con su presencia la cena benéfica organizada por la Escuela Cultura de Paz - una organización que lleva años luchando contra la violencia en los grupos más vulnerables, como las mujeres o las niñas -, causa con la que la presentadora está completamente volcada.

recisamente por su labor a favor y por transmitir valores relacionados con la igualdad a la juventud Carlota recibe este lunes el premio 'Paloma de plata' en el Parlamento Andaluz y, muy ilusionada por este reconocimiento nos ha atendido tan amable como siempre y, de paso, ha aprovechado para mandar un mensaje a la 'Marea Azul' después de su multitudinaria concentración en apoyo de Antonio David Flores en Málaga.-¿Qué tal va el tema del documental de Rocío Carrasco, cuándo lo veremos?

-Yo estoy igual de impaciente que está todo el mundo, es verdad que todavía no tengo muchas nociones, no me quieren contar mucho, yo estoy deseando verlo, deseando escuchar a Rocío y ojalá empiece lo antes posible.

-¿Generará tanta controversia como la primera parte o más?

-Lo que sucedió con el primero es irrepetible, es algo que ha superado a la familia Mohedano, al mundo del corazón, trascendía todo el tema de la violencia de género y todas las formas de violencia que ha padecido Rocío. Creo que el segundo será más 'corazonero', habrá más historia de corazón pero cuando al final un familiar te margina como ha sucedido en el caso de Rocío, estoy convencida de que detrás habrá nuevas formas de violencia, estoy segura.

-Todavía no hemos visto nada y ya está generando su efecto. Gloria Camila podría haber tomado medidas.

-Te digo lo mismo que Rocío la última vez, dijo nada de lo que mi madre ha podido dejar escrito y nada de lo que yo pueda contar en ese documental es algo que no hayan vivido ellos. Ellos han vivido el matrimonio de Ortega y Rocío y han convivido con la pareja. Cuando falleció Rocío saben perfectamente lo que ha sucedido cuando se abrió la herencia. Entiendo que lo que hay son muchos nervios y eso descubre ya que tienen miedo de lo que se pueda contar.

-¿Deberían tener miedo?

-No lo sé, te lo prometo, entiendo que hay unos nervios increíbles hasta el momento de pedir documentos que no se habían entregado a la productora. Eso ya está archivado y cerrado, ahora a esperar que no nos queda otra, esperar a ver qué es lo que cuenta, cómo lo cuenta y cómo lo demuestra.

-¿Qué te ha parecido la marea azul?

-Sé que había una convocatoria, no he estado muy al tanto con el tema de viajar aquí pero creo que la gente tiene todo el derecho del mundo a concentrarse y apoyar lo que crean oportuno. Creo que se habla de acoso mediático, me gustaría saber si la gente que salió ayer a la calle también hubiesen salido o por qué no salieron cuando se acosó a Rocío mediáticamente. Me llama la atención. Cada uno tiene que estar en la parte de la historia que considere, yo como dijo María Patiño, yo sé que estoy en el lugar correcto de la historia.