Hay errores y errores. Unos tienes unas consecuencias más trascendentales y, otros, menos. En estas se ha visto la televisiva Raquel Bollo, que ha sufrido un importante gazapo en las últimas horas. "Me ha entrado un ataque de nervios", ha afirmado tras su terrible metedura de pata.

Todo comenzó en la noche del sábado, tal y como ha relatado ella a través de su cuenta oficial de Instagram. Raquel Bollo tenía previsto dejar Madrid rumbo a Sevilla en el AVE de las 21.00 horas. Así, la colaboradora televisiva se plantó en la estación de Atocha con tiempo suficiente, se fue a su andén, se montó en el tren y se dirigió a la cafetería. De camino a allí, se percató de que no encontraba ni su asiento ni su vagón.

Fue allí, en el vagón de cafetería, donde se dio cuenta de su tremendo error. El vagón 6, en el que ella tenía que viajar era el de cafetería. Y no encontraba ni coche ni asiento, porque se había equivocado de convoy. Cuando Raquel Bollo pensaba que se dirigía a Sevilla, en realidad estaba yendo a Cuenca. "Me entró un ataque de nervios. No me puse a llorar por vergüenza", aseguró a través de sus "stories" de Instagram.

Como casi todo en la vida, este error también tuvo solución. "Han sido muy amables", dijo del personal de Renfe, que le facilitó la vuelta a Madrid a través de un tren que cubría otra línea.

Así, Raquel Bollo, que debía llevar a Sevilla antes de medianoche, se encontraba de nuevo en Madrid al acabar el día. "¿Se puede ser más tonta que yo?", preguntaba con humor a sus miles de seguidores. "Pero bueno, positividad", se contestaba con gracia.

Raquel Bollo saltó a la fama como esposa del cantante Chiquetete. También ha sido colaboradora de programas del corazón como "Sálvame" y el "Deluxe".

En 2019 fue colaboradora habitual de "Sálvame", uno de los programas de mayor audiencia de España, que ha marcado un antes y un después en la televisión. Actualmente, el programa no pasa por su mejor momento de audiencia tras una década en antena.