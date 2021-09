Sofía Cristo dejó sin palabras a la audiencia durante la primera gala de 'Secret Story: Cuenta atrás'. En el transcurso de su 'Línea Secreta de la Vida', la DJ desveló que sufrió abusos sexuales cuando tenía solo 5 años de edad cuando vivía en La Moraleja (Madrid) con Barbara Rey, su madre, que desconocía absolutamente este hecho: "No pudo decir quién ni lo diré nunca, pero yo no entendí que era eso hasta que he ido creciendo".

Sofía: "Estábamos con mi madre en la casa de la Moraleja y en ese salón naranja apareció una persona y ese día sufrí abusos sexuales de esa persona " #SecretCuentaAtras1 pic.twitter.com/oMtSOMqczg — Secret Story España (@SecretStory_es) 14 de septiembre de 2021

"Solo lo saben dos o tres amigos y mi terapeuta. Yo nunca he sido consciente de que eso me haya podido afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me he relacionado con algunas personas", aseguró Sofía Cristo entre lágrimas, pidiendo disculpas a su madre, ya que se estaba enterrando en ese preciso momento de este acontecimiento que marcó su infancia.

Después de la revelación de este secreto y al ver la situación en el plató, Carlos Sobera pausó el desarrollo de esta 'Línea secreta de la vida' de Sofía Cristo para consolar a Bárbara Rey, que tampoco pudo contener las lágrimas con el relato de su hija: "No me he dado cuenta de nada. Lo siento".

"Lo siento mucho. No tendría que haberlo contado, pero es que tenía que contarlo. Es mi vida y siempre he estado callada. Yo ahora estoy bien. Simplemente, esto me está removiendo muchísimo y es normal que lo manifieste así. Os juro que actualmente estoy en el mejor momento de mi vida.", dijo Sofía Cristo muy emocionada. "Pero, ¿por qué no me lo dijiste, mi vida?", le contestó Bárbara Rey mientras se secaban las lágrimas en el plató, recibiendo el consuelo del presentador del reality: "Hija mía, te adoro. Eres lo mejor que hay en el mundo. Perdóname".

"Lo que estás contando es muy grave y serio. Es una de esas cosas que hay que procurar denunciar siempre porque destroza vidas. Esto no estaba preparado ni era el objetivo de 'Secret Story'. No era un secreto con el que venías a jugar. Todo lo contrario. Era algo que necesitas sacar de ti y de tu alma. Lo único que podemos hacer es agradecerte que hayas tenido este ejercicio de sinceridad, honestidad y de valor para confesar algo tan traumático como es lo que te ha pasado, algo que además desconocía tu madre", le dijo Carlos Sobera a Sofía, lanzando también un mensaje a las personas que pensasen que estaban "haciendo mercado" con esto: "Quiero decirle con el corazón en la mano que esto era algo que yo, personalmente, le agradezco a Sofía porque creo que lo que hace, aparte de ayudarles a ella y su madre, le hace bien a tal cantidad de gente que sufre este tipo de abusos. Esta lección de vida la tenemos que aprender una vez y para siempre".

Posteriormente, en los minutos finales del programa, Carlos Sobera le anunció a Bárbara Rey que, de manera excepcional, el programa permitirá que pueda hacerle una llamada telefónica en privado a Sofía tras esta revelación. "Estoy triste y hecha polvo. No puedo quitármelo de la cabeza, pero quiero hablar con ella porque le va a venir bien. Voy a intentar estar lo mejor posible para que ella se quede a gusto, tranquila y que no se preocupe por mí", aseguró la actriz.