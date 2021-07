Tras una temporada en emisión, TVE ha cerrado este jueves 'Las cosas claras' por no haber cumplido las expectativas en términos de audiencia. El programa de Jesús Cintora finaliza su andadura por la televisión pública con una media del 7,3% de cuota de pantalla y como quinta opción de su franja, unos datos que han motivado su cancelación. No obstante, en su último día al frente del espacio de actualidad, el periodista no ha dudado en lanzar una serie de dardos a la corporación liderada por José Manuel Pérez Tornero.

"Aquí estamos, nos cierran, pero vamos a seguir contando hasta el último minuto lo que pasa. Sí, nos cierran", decía Cintora durante el arranque de la entrega número 173 de 'Las cosas claras'. "No nos vamos, nos echan", apuntaba más adelante.

En el tramo final del programa, el presentador ha querido conocer las opiniones de algunos de sus colaboradores habituales sobre la cancelación. "Ha sido un honor y un privilegio estar aquí contigo. Esto confirma lo que tú y yo hemos hablado alguna vez. No hay nada más peligroso en España que hacer periodismo, ser independiente y que la gente te vea", afirmaba Antón Losada a través de una conexión en directo.

"Hay una clave ahí, lo de que la gente te vea. Porque este programa tiene buena audiencia", aportaba Cintora sin hacer referencia a los datos que se recogen en el primer párrafo de este artículo. Cabe destacar que 'Las cosas claras' sí ha conseguido mejorar las audiencias de la franja de mediodía de La 1, pero sus resultados han quedado por debajo de la media de la cadena y, por tanto, eran insuficientes para garantizar su continuidad.

"El otro que hicimos tenía muy buena audiencia también en aquella cadena", añadía el periodista en recuerdo de 'Las mañanas de Cuatro', que sí fue cancelado por Mediaset cuando atravesaba su mejor momento en cuanto a espectadores se refiere. "Igual la culpa está en lo que contamos", ha dejado caer Cintora, que se ha llevado el halago del veterano periodista Fernando Ónega: "Eres un gran profesional, un animal de la televisión. Hoy cierras una etapa, pero tienes un enorme futuro por delante".

Por su parte, Glòria Marcos se ha mostrado en la misma línea del presentador: "Cuando un programa como este está vivo, tiene mucha audiencia y la arrastra al Telediario, me parece una torpeza terrible". Unas palabras que tampoco se ajustan a la realidad, ya que como analizamos en este artículo, el informativo de Ana Blanco ha perdido 1,4 puntos (11,3% frente al 12,7% de la temporada anterior) desde la llegada de 'Las cosas claras'. Asimismo, otros tertulianos han querido dejar claro que han expresado sus ideas "con total libertad".

Cintora ha aprovechado sus últimas palabras para darles las gracias a los espectadores: "Sin ustedes no tiene sentido nada". "Tengo la enorme suerte de que hay gente que incluso me defiende, porque no comprende las cosas y no las acepta. Gracias al equipo, es espectacular. Hay un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, mi novia o mi hermana, la gente ha venido por su talento", ha subrayado.

Por otro lado, ha hecho referencia al nuevo programa que seguirá estando producido por LaCoproductora y que tendrá a Ion Aramendi como presentador, como adelantó en exclusiva YOTELE. "La productora sigue, yo no. Yo no decidí externalizar esto, lo digo por algunos compañeros de TVE", ha comentado, pronunciándose de esta forma sobre una de las mayores polémicas que han rodeado al formato desde su estreno.

"A mí me encargaron esto así y así lo acepté. Me he dejado la piel por esta cadena, he intentado hacerlo con la mayor humildad. A veces me hubiera gustado que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado, pero he intentado hacerlo lo mejor posible", ha dicho antes de volver a mencionar el abrupto final que tuvo 'Las mañanas de Cuatro' años atrás: "Nos quitaron de un programa con un gobierno, nos quitan también con otro gobierno. Hay un compromiso con la verdad, hemos contado lo que pasaba".