Ana Rosa Quintana ha vuelto a hablar de Pablo Iglesias tras su retirada política. La presentadora de Telecinco volvió a mostrar su enfado por el polémico vídeo de Unidas Podemos en el que aparecía, asegurando que el exvicepresidente ha sido "víctima de críticas" en una entrevista concedida al portal Voz Pópuli: "Es el primero que ha criticado y ha señalado a periodistas. A mí, a Vallés, a Herrera, a Pablo Motos o a Alsina".

"Yo me he llevado muy bien con Pablo Iglesias, ¿eh? Me he llevado fenomenal y era habitual de mi programa desde que estaban en la Puerta del Sol hasta que fue candidato. Pero es que luego cambió. Y también le nombraron vicepresidente y creo que no aceptó que estábamos para contar lo que hiciera mal en esa posición", contestó la periodista.

Por otro lado, Quintana también se pronunció sobre la defensa que Pablo Iglesias recibió por parte de Javier Ruiz: "A mí no me parece bien que se haga escraches a nadie. Creo que Javier Ruiz tendrá sus motivos para decir eso. Sólo te puedo decir que nosotros ni hemos hablado nunca de la vida de Pablo Iglesias ni hemos ido a la puerta de su casa".

La comunicadora también se mostró irónica al ser preguntada por el comentario de Isabel Díaz Ayuso sobre "estar en el lado bueno de la historia" tras ser llamada fascista: "En Madrid han votado 3 millones y pico de fascistas, ¿no? Parece que todo el que no vota lo que ellos quieren o representan es etiquetado como fascista".

Además, entre asuntos, la periodista también afirmó que no va a aceptar lecciones de feminismo ni de democracia: "Mira, yo vengo de una familia de clase media-baja, me he criado en un barrio obrero, he ido a institutos públicos y a la universidad pública; he empezado en los medios de comunicación desde abajo. A veces he tenido más dinero y a veces menos. Los últimos años es verdad que han sido buenos, pero lo que tengo me lo he ganado yo con mi esfuerzo y con mi trabajo. Tengo una familia, tengo tres hijos... Entonces, ¿qué lecciones me van a dar? ¿Y quién sabe lo que he votado, lo que voto y lo que voy a votar?"