Cristina Pedroche visita esta noche 'El Desafío' para someterse a un complicado reto por el que acabó lesionándose en uno de los ensayos. Durante la tarde de ayer en 'Zapeando', la colaboradora desveló que se fisuró tres costillas mientras trabajaba en el número de danza aérea que podrá verse a partir de las 22:00 horas en Antena 3.

Además, la presentadora estrella de las Campanadas reveló que también acabó con moratones y quemaduras por su cuerpo. "Querías superar como fuera a Ágatha Ruiz de la Prada", bromeó Dani Mateo antes de que Pedroche contara detalladamente cómo fue su experiencia en el programa presentado por Roberto Leal.

"El problema es que según iba avanzando quería más, todo me parecía poco. Trabajaba en un centro de alto rendimiento y quería estar a la altura. Veía a otras personas hacer cosas brutales. Ya que me había metido, lo tenía que hacer perfecto", reconoció la de Vallecas, que poco a poco consiguió darse cuenta de sus errores posturales: "Cuando me daba la vuelta no tenía que tirar de costillas, sino de abdomen y de pierna. Eso lo entiendo ahora".

"Me rompí yo misma la costilla. Ahí me hizo clack", comentó Pedroche mientras en la pantalla del plató se proyectaban las imágenes de su aparatosa lesión. A pesar de estos percances, actualmente se encuentra en perfecto estado. "Está todo bien y después de un tiempo se ha cicatrizado todo", afirmó para tranquilizar a sus seguidores.