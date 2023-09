En The Beach by Ushuaïa Ibiza los clientes degustan no solo platos gastronómicos exquisitos, sino también momentos mágicos sin igual.

En el plano gastronómico saborear la cocina más contemporánea es el mejor plan. En cada elaboración están presentes los guiños del Mediterráneo y el Pacífico, una combinación de sabores exquisitos que tienen como resultado desde sofisticados clásicos de aquí y allá, hasta los platos más deseados. Para coronar este festival de delicias, no se puede terminar sin probar un postre especialmente maridado con un cóctel que, sin duda, traerá consigo una nueva excusa para otro brindis. Y como colofón, nada mejor que dejarse seducir por el ritual de una ronda de tequilas espontánea entre amigos o por la carta de cócteles, una fórmula perfecta para despertar sensaciones únicas. Además, en The Beach by Ushuaïa Ibiza cada momento del día tiene su banda sonora por lo que las sesiones de los djs serán inmejorables. Quienes se acerquen hasta este espacio a pie de playa serán más que bienvenidos a una combinación de música y sabores todos los días de la semana. Lo mejor para disfrutar a tope es relajarse y dejarse maravillar por una atmósfera llena de momentos por descubrir. The Beach by Ushuaïa Ibiza está ubicado en una de las playas más famosas de la isla: Platja d’en Bossa.