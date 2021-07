Empezar el día a lo grande es posible en Ibiza Gran Hotel, donde cada mañana se presenta The Grand Breakfast, todo un espectáculo de sabores que demuestra que el desayuno puede convertirse en la comida más importante del día. Con el sello de un cinco estrellas gran lujo, los clientes de dentro y fuera del hotel pueden descubrir una variedad de recetas dulces y saladas elaboradas con mimo y detalle.

Recorrer las diferentes estaciones de The Grand Breakfast es toda una tentación. Con gran presencia del producto de kilómetro cero, el equipo de cocina prepara cada mañana este gran bufé, que se presenta prácticamente en su totalidad en raciones individuales para garantizar un espacio seguro.

Un gran escaparate de fruta recién cortada da la bienvenida a los clientes, que encuentran una variedad de cereales y todo tipo de super foods y alimentos healthy (hay que dar opciones a todos los perfiles y recoger todas las tendencias), así como mermeladas locales de Can Malacosta.

Quienes deseen comenzar con salados, pueden pasar por la estación de elaboración de huevos en distintos estilos o dejarse caer por la zona destinada a ibéricos y quesos (de Rubén Valbuena). Y para acompañar, una variedad de panes para todos los gustos.

No faltan en el desayuno de Ibiza Gran Hotel propuestas vegetales como el gazpacho, diferentes tipos de ensaladas o hummus, todo muy saludable y todo servido en raciones individuales.

Si prefieren el dulce, los clientes encuentran un paraíso en The Grand Breakfast: desde la creperie hasta la zona de bollería casera, pasando por la estación de pastelería de altura. Los crêpes, elaborados al instante, son uno de los caprichos a tener muy en cuenta, con relleno al gusto (frutas, chocolate...). Pero tampoco se pueden obviar las mousses, pastel de zanahoria, cremoso de mango y otras creaciones gourmet, en las que las combinaciones de texturas y sabores hacen difícil no repetir.

Cafés al gusto y una selección de zumos naturales (a destacar los detox, con mucho éxito entre los clientes) son perfectos para acompañar al resto de manjares.

The Grand Breakfast está incluido con todas las reservas del hotel pero, si no estás alojado aquí pero no te quieres perder una experiencia así, puedes hacerlo por 48 euros por persona. Un escaparate gastronómico en las inigualables instalaciones de Ibiza Gran Hotel.