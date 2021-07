Miguel Tur, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Antoni, sabe de lo que habla cuando se refiere al producto local, a la gastronomía y al esfuerzo y trabajo que este sector acarrea. Tras años detrás de los fogones, ahora impulsa el proyecto ‘Sant Antoni Km 0’ desde la concejalía de Turismo para dar realce a los productores, restauradores y a toda una serie de protagonistas que hacen que, cocinando a fuego lento durante años, han logrado que el municipio de la bahía de Portmany se convierta en el único de Ibiza con un restaurante galardonado con una estrella de la Guía Michelin, Es Tragón, o con Es Ventall, incluido en la Guía Repsol como parada obligatoria para los paladares más exigentes.

‘Sant Antoni Km 0’ busca ensalzar la gastronomía, los cultivos ecológicos y todos los productos que alberga el municipio en su territorio. Y es que Sant Antoni acoge laureados chefs, pero también extensiones de vid de dos bodegas o el valle de almendros de Santa Agnès.

¿Cuál es el objetivo de ‘Sant Antoni Km 0’?

El objetivo primordial es que el turista que viene de fuera, y el insular, conozca de dónde viene el producto y la excelencia que tenemos en Sant Antoni y, por eso, vamos a buscar desde el agricultor que siembra la semilla hasta el restaurador que presenta el producto.

Para dar a conocer el producto y a sus protagonistas, ¿qué actividades se plantean?

Durante todo el año se contarán las historias de aquellos que miman el campo y que dan vida a la materia prima y de los restauradores que utilizan su magia para que el plato se convierta en un recuerdo de Sant Antoni, para que ,cuando el turista vuelva a su país de origen, aún conserve ese recuerdo de nosotros. Se relatará la vida de cómo una persona deja de ser abogado para convertirse en agricultor, la existencia de fincas ecológicas que empiezan a funcionar con nuevas generaciones o cuáles son los pasos de ese producto que degusta hasta que llega al restaurante. Con todo esto, se intenta conectar con la vivencia para que quien nos visite, conozca el porqué y cómo hemos llegado hasta aquí.

¿Qué productos destacaría de Sant Antoni?

Realmente lo bueno que tenemos en Sant Antoni es que tenemos de todo y el conjunto hace la excelencia. Tenemos almazara de aceite, cooperativa agrícola y cofradía de pescadores, por lo que en Sant Antoni hay pescado, verdura y aceite de calidad. Además, en Sant Antoni también hay dos bodegas de vino. Todo este conjunto hace que el restaurador se luzca y, por eso, ahora mismo Sant Antoni es punta de lanza en gastronomía en la isla de Ibiza.

Además del producto de calidad, en Sant Antoni está la única estrella de la Guía Michelin.

Tenemos que pensar que la estrella Michelin es el culmen al trabajo de muchos años; no es de un día para otro. Viene de 10 o 15 años luchando por hacer visible la gastronomía en Sant Antoni y ahora es cuando estamos recogiendo los premios y ya no solo por José Miguel Bonet (Es Ventall) o Álvaro Sanz (Es Tragón), que vienen a ser los referentes en Sol Repsol y Estrella Michelin. No podemos olvidarnos que Es Ventall lleva generaciones y Sanz, más de 10 años luchando en Sant Antoni para conseguir esta estrella. Además, tenemos numerosos restaurantes y establecimientos hosteleros que hacen un conjunto y han logrado, con mucho esfuerzo, que Sant Antoni se convierta en referente.

En este proyecto de ‘Sant Antoni Km 0’, ¿se apuesta por una gastronomía determinada o por la combinación de platos innovadores con la cocina tradicional?

Apostamos por una gastronomía de calidad. El cliente puede venir a comerse un bullit de peix y notará que ese pescado es de calidad o puede comerse una hamburguesa de calidad o ir al restaurante con una estrella y darse cuenta que somos los mejores en cocina innovadora. Hay que recordar que es la primera estrella Michelin de Ibiza y está en Sant Antoni y eso dice mucho del producto y de la calidad que tiene el municipio.

Esta apuesta por realzar la gastronomía, ¿es una forma de cambiar el modelo turístico de Sant Antoni?

Creo que es la base de Sant Antoni desde que Marcos Serra se convirtió en alcalde. Teníamos muy claro desde el principio que los primeros pasos que debíamos dar era el cambio de modelo turístico. Esto pasa por muchos factores, no solo por la gastronomía, también por el cambio de urbanismo, la mejora de hoteles y, así, poder diversificar. Estamos en el camino del cambio y tenemos las bases para ello con un turismo gastronómico, náutico, de bodas y ocio de calidad, entre otros.

¿Las instalaciones hosteleras y restauración del municipio de Sant Antoni están a la altura de este proyecto?

Por supuesto. A día de hoy tenemos muchos empresarios y hoteleros que reforman sus establecimientos y suben de categoría. Ahora mismo contamos con un hotel cinco estrellas y otro en camino, que se suman a las mejoras de todos los restaurantes, que ofrecen calidad y un buen servicio.