La licantropía y la bestia que el ser humano lleva dentro será el eje temático de la 54 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que tendrá lugar del 7 al 17 de octubre, en la que verá su estreno la nueva versión de 'Historias para no dormir'.

El cartel del festival, basado en el concepto del hombre lobo, ha sido creado por la agencia China Madrid, que, lejos de una imagen pop, ha optado por una más romántica con un naipe que juega con esas dos caras de este mito fantástico.

Cincuenta años después del estreno de la mítica obra de Narciso Ibáñez Serrador, se estrenarán en Sitges la revisitación de 'Historias para no dormir' de la mano de los directores Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz.

Se trata de cuatro relatos autoconclusivos, producidos por VIS, Prointel e Isla Audiovisual para Amazon Prime Video y RTVE: 'La broma', de Cortes, con Eduard Fernández, Nathalie Poza y Raúl Arevalo; 'El doble', de Sorogoyen, con David Verdaguer y Vicky Luengo; 'Freddy', de Plaza, con Miki Esparbé, Adriana Torrebejano y Carlos Santos; y 'El asfalto', de Ortiz, con Dani Rovira e Inma Cuesta.

El director del festival, Ángel Sala, ha justificado la elección del eje temático por una extraña coincidencia, pues "muchas de las grandes películas de licántropos se han producido en años que acaban en uno": 'El hombre lobo', de George Waggner (1941), 'El retorno del hombre lobo', con Paul Naschy, 'Aullidos' de Joe Dante o 'Un hombre lobo americano en Londres' (1981).

"Celebramos este año un mito, que es más femenino de lo que se piensa y que a veces ha sido maltratado como de serie B, por no tener una base literaria como Drácula, Frankenstein o Doctor Jeckyll & Mr. Hyde", ha señalado Sala.

En un momento en el que "falta por cerrar más del 50 por ciento de la programación", el director del certamen ha avanzado las primeras confirmaciones, entre ellas "Prisoners of the Ghostland", un filme de acción y terror sobrenatural del cineasta japonés Sion Sono y protagonizado por Nicolas Cage.

También se exhibirán en Sitges 'In the Earth', del británico Ben Wheatley, ambientada en un mundo que busca la cura de un virus letal a través de experimentos realizados en el bosque; "Son", del irlandés Ivan Kavanagh, con una madre coraje en defensa de su hijo frente a fuerzas malignas; o el drama policíaco con asesino en serie 'Limbo', de Soi Cheang.

En cuanto a los documentales, se proyectará 'A Glitch in the Matrix', de Rodney Ascher, un trabajo científico y metafísico que se interroga sobre la posibilidad de que el ser humano viva dentro de una simulación.

La sección Seven Chances cuenta ya con la primera propuesta, 'The Amusement Park' (1973), la película perdida de George A. Romero, redescubierta y restaurada en 4K por su viuda, una angustiosa pesadilla sobre la vejez y el maltrato a la gente mayor, "un tema aún más de actualidad durante la pandemia".

Con objeto de poner en valor la presencia de las mujeres creadoras dentro de la industria del fantástico, el certamen impulsa WomanInFan, recuperando a aquellas mujeres que han contribuido a la historia del cine fantástico, concediendo tres becas -con el apoyo de Vèrtix- para tres directoras sin bagaje en el fantástico pero con una inicial trayectoria cinematográfica destacada; y promoviendo la visibilización de la mujer cineasta en el cine de género.

En la próxima edición no faltarán títulos dirigidos por mujeres como 'Censor', de la británica Prano Bailey-Bond, 'The Blazing World', de la debutante norteamericana Carlson Young, el documental 'Alien on Stage', de Lucy Harvey y Danielle Kummer, o 'Bloodthirsty', en la que la canadiense Amelia Moses da la vuelta al mito del hombre lobo.

Preguntado por la decisión del Festival de Cine de San Sebastián de suprimir los premios de interpretación según géneros, Sala ha dicho que respetan la decisión tanto del certamen donostiarra como de la Berlinale, pero que no lo contemplan en estos momentos.

El festival, que se sumará al Año Chomón en el 150 aniversario del nacimiento del cineasta pionero Segundo de Chomón, mantendrá el máximo aforo que permitan las autoridades sanitarias, y el número de títulos de la edición pasada, unas 120 películas.