La temporada 2024 se va calentando y el legendario club Pacha Ibiza empieza fuerte sus primeras semanas recibiendo algunos de los artistas y actuaciones más reconocidas y mundialmente aclamadas.

El fin de semana arranca hoy viernes con Ben Böhmer, que acaba de concluir una gira de sold out para su segundo álbum, 'Begin Again', que ha capturado la atención global con más de 135 millones de streams. Böhmer, famoso por sus envolventes ritmos de house progresivo y líneas de bajo deep house, ofrece una experiencia sonora vibrante que combina toques de indie rock atmosférico. Su más reciente éxito, 'One Last Call', lidera la lista de favoritos para este evento.

En la noche del sábado, el público disfrutará de una actuación conjunta de Dixon y Jimi Jules, dos grandes nombres de la música electrónica conocidos por su innovación y talento.

El domingo, el dúo suizo Adriatique transformará la atmósfera con su distintivo blend de techno melódico y deep house. Con éxitos como 'Deeper' y 'Brutal', su set está diseñado para transportar al público en un viaje musical profundo, ideal para cerrar el fin de semana con una nota alta.

La música volverá a sonar en Pacha Ibiza el miércoles 15 de mayo, cuando WhoMadeWho tome el escenario. Este conjunto híbrido combina música electrónica, pop y soul de una manera única. Acompañados por el renombrado dj y productor Jan Blomqvist y el dúo electrónico Parallel junto a Jessica Brankka, asegurarán una noche repleta de ritmos que invitan a bailar.