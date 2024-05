El esperado opening de DC10 se convirtió en un festival de emociones y de la mejor música con su mítica fiesta Circo Loco, que cumple 25 años. Después de un día lluvioso, el cielo se despejó justo a tiempo para la apertura de puertas a las 16 horas. Sossa fue el primero en tomar el escenario del Garden, seguido de una línea de actuaciones que incluyó a Tania Vulcano, Konstantin vs Map.ache y Skream vs Prospa. La fiesta culminó con Mochakk, quien cerró con un set lleno de energía y alegría. Mientras tanto, en la Terrace y la Main Room, figuras destacadas como &Me B2B Rampa, Âme, y Blond:ish entre otros, tocaron hasta las primeras horas de la mañana. Cada dj aportó su estilo único para crear una atmósfera única y un sonido impecable. DC10 volvió a demostrar por qué sigue siendo un punto de referencia en la escena musical global.