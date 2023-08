Aún queda mucho verano por delante y mucha música que bailar.

En Ushuaïa Ibiza no bajan el ritmo en agosto y siguen una agenda de fin de semana plagada de grandes fiestas: Calvin Harris y MK, Ants y Kygo.

En Hï Ibiza no se quedan atrás y, a la Future Rave del viernes de David Guetta y Morten, se suman Black Coffee y Glitterbox el sábado y el domingo, respectivamente.

En Hard Rock Hotel, la música más ochentera la trae este viernes Just Kool, en Children of the 80’s.