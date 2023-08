El fin de semana arranca hoy viernes en Ushuaïa Ibiza con Calvin Harris y MK en una nueva edición de su destacada fiesta. Mañana será el turno de ANTS, las famosas hormigas de la discoteca ibicenca. La guinda al fin de semana la pondrá el domingo Kygo, que regresó este verano a Ushuaïa Ibiza por todo lo alto.

En Hï Ibiza, la mejor múisca de David Guetta y Morten volverá a sonar esta noche en su Future Rave. Los ritmos de Black Coffee y sus artistas invitados pondrán a bailar a todos los que vayan este sábado al mejor club del mundo. El domingo, Glitterbox cerrará un fin de semana más de música y fiesta en Platja d’en Bossa.

Los amantes de los grandes éxitos de la década de los 80 encontrarán en Hard Rock Hotel este viernes su evento ideal: Children of the 80’s. En esta nueva edición de la ya mítica fiesta,la banda Divas by Rebeka Brown actuarán en directo en el escenario de este hotel de Platja d’en Bossa. Dream Team y La Movida Ibiza volerán a pinchar un viernes más las mejores canciones de los años 80 para que disfruten de nuevo todos los asistentes.