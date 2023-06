Cuando Helen Sadler (Taunton, Somerset, Inglaterra, 1979) contempla el Mediterráneo o el paisaje ibicenco lo hace con mirada de artista, registrando en su retina toda aquella efervescencia de colores para luego tratar de reproducirla sobre el lienzo. Es así como nace la mayoría de las obras que reúne en su última exposición, ‘Abstract colours of Ibiza’, que inaugurará el próximo lunes, 3 de julio, a las ocho de la tarde en el Club Diario de Ibiza.

«Lo que persigo es recrear los colores que hay en la naturaleza de la isla captando su organicidad», explica la propia artista, que ha encontrado la inspiración para las pinturas de este muestra en diferentes elementos como «el mar, las rocas o las flores de la buganvilla». «Ese cuadro en tonos azules lo pinté durante la pandemia. Fui a la playa de Puig des Molins, puse toda mi atención en el agua y luego llegué a casa y traté de trasladar todo aquel colorido sobre el lienzo», comenta señalando uno de los trabajos que forma parte de la colección que presenta en el Club Diario.

La exposición reúne algo más de una quincena de obras abstractas, creadas todas ellas con pintura acrílica sobre lienzo. Son todas de los últimos años. La más reciente, de 2023, la más antigua de 2016, un año después de que Sadler decidiera apostar de forma decidida por la pintura.

No todos los trabajos que exhibe Sadler en esta ocasión han surgido de la contemplación de la belleza natural que hay en Ibiza. Algunas pinturas se han creado «de una forma instintiva e intuitiva», explorando con colores que la creadora considera que pueden casar bien.

Explosión de colores

No se puede decir que en la exposición haya colores que predominen sobre otros, pero el azul, «que en la isla está en todas partes», está muy presente en ‘Abstract colours of Ibiza’. Gran parte de los cuadros que forman parte de la exposición del Club Diario, cada uno con su propia personalidad y su características individuales, los hizo, cuenta, cuando residía en Vila, en el barrio de la Marina.

En cualquier caso, ya tome la inspiración del exterior o se deje guiar por el instinto, Sadler sólo pinta, dice, cuando se siente bien. «Tengo que disfrutarlo porque quiero que en mis pinturas haya buena energía», apunta. El estilo tan particular de la creadora británica es fruto, pues, de una explosión energética en la que experimenta con colores y texturas.

La que se inaugura el próximo lunes, recuerda Sadler, no es la única muestra individual que realiza en el Club Diario de Ibiza. Ya en 2019, por estas mismas fechas, inauguró ‘Under the influence of Ibiza’, una exhibición también muy influenciada por la isla en la que reside de forma permanente desde 2011.

Sadler, como ella misma explica, siempre ha tenido una vena artística. De hecho estudió Arte y Diseño en Secundaria y en la universidad. Después dirigió su carrera a la dirección de arte, a la fotografía, la publicidad, el cine, la televisión, los eventos y el diseño gráfico. Trabajar en estas industrias creativas, dice, le ha ayudado a avanzar con confianza en la producción de sus propias obras de arte. Aunque la idea de pintar le llevaba rondando desde 2012, fue en 2015 cuando decidió enfocarse de lleno en ello, sin abandonar el resto de disciplinas. Desde 2016 ha realizado múltiples exposiciones, gran parte de ellas en Ibiza.

La muestra ‘Abstract colours of Ibiza’ se podrá visitar hasta el 14 de julio, de lunes a viernes de las siete de la tarde a las nueve de la noche en el Club Diario. También es posible concretar una hora diferente con la artista llamando al teléfono 664 14 89 35.