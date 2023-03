La Big Band Ciutat d’Eivissa ofrece mañana a las 19 horas en Vila ‘Let’s Jazz’, su primera actuación de la temporada. Será un concierto especial, primero porque supone el regreso a la dirección de la formación del que fuera su fundador, Vicent Tur, y segundo, porque a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados, el evento no será en exterior sino en un recinto cerrado, en concreto, en el auditorio de Can Ventosa. «Actuar fuera tiene sus ventajas porque puedes atraer público que pasea por la calle, pero hay ruidos y requieres de equipo de sonido, que en este caso no vamos a necesitar», apunta Vicent Tur, que regresa «con ganas de renovadas» a su puesto de director, que ya había ocupado entre 2016 y 2019, hasta que le sustituyó Santi Pérez.

Relacionadas Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera