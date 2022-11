Este fin de semana las risas están garantizadas con el Festival del Humor de Ibiza, que se inaugura este jueves en el Auditorio de Cas Serres, en Vila, con ‘El Humor Canalla’ de José Boto, que contará con la colaboración de los artistas de Ibiza Laura Moreno y José Ignacio Ricarte y la participación de Jesús Arenas y Carlos Balbin, de Albacete y Zaragoza, respectivamente. A partir del viernes el festival se traslada a Can Ventosa, donde actuarán el viernes el mago Jorge Blass; el sábado, Ángel Martín, y el domingo, el Comandante Lara y compañía, que cerrará esta decimotercera edición.

Estos días también se celebran dos de las citas principales de las fiestas patronales de Santa Gertrudis. El sábado, 12 de noviembre, habrá desde las 19 horas una gran fiesta, La Movida, con los dj Petit & Vázquez, que irá acompañada del concierto de Seguridad Social. Al día siguiente se celebrará el I Concurso de Bocatas, que contará como jurado con Ginés Corregüela, agricultor de Úbeda que arrasa en la red social Tik Tok gracias a los bocadillos de gran tamaño que prepara para comer durante sus jornadas laborales.

Sant Carles continúa con sus celebraciones patronales. Este sábado se ha programado un homenaje musical al artista Erwin Bechtold, que se llevará a cabo a las 19 horas en el centro parroquial de la localidad. El pianista Ambrosio Valero, el violonchelista Alberto Martos y el violinista Pablo Martos interpretarán composiciones de Johann Sebastian Bach y Dmitri Shostakovich.

Y siguiendo con la música, este sábado en el auditorio de Cas Serres tendrá lugar el Festival de Folk, que organiza el Consell de Eivissa, y en el que participarán tres grupos extremeños a partir de las 20 horas, Aulaga Folk, Llares Folk, y Manu Sequera Trío. Además, este domingo al mediodía actuará en el restaurante Can Truy, en Santa Eulària, la cantante y compositora Alice Wonder, uno de los nombres destacados del panorama nacional de la música indie.

Los cinéfilos están de enhorabuena porque Zinètic inaugura este jueves en el Cine Regio, en Sant Antoni, su nueva edición. Lo hace con la película 'Pacifiction', de Albert Serra.

En Sant Josep, este viernes dan comienzo las actividades del programa organizado por el Ayuntamiento del municipio con motivo del 25N. Entre los eventos previstos está la Marcha nórdica contra la violencia de género, que saldrá el domingo a las 10 horas desde el bar Stop de Cala Tarida.

Ese mismo día en Eivissa los amantes de la bici podrán disfrutar del Día del Pedal.

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

Infantil

‘Contacontes de Tardor’ de Santa Eulària. ‘El retorn del señor dels contes’, con Myotragus Teatre. 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària.

Historia

Curso de historia de Formentera. 'Els camps de presoners a les Balears'. Impartido por Maria Eugènia Jaume Esteva. De 19 a 20 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera. Entrada libre.

Conferencia

Charla-coloquio en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa entre el artista Zush y Xavier de Luca, el co-comisario de la exposición ‘Zush a Eivissa’. A las 18 horas en la sede del MACE, en Dalt Vila.

‘Periferias’, conferencia de Tomás García Píriz. A las 19.30 horas. Sede de la Demarcación d'Eivissa i Formentera del Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), Can Llaneres, C/ Pere Tur 3, Dalt Vila, Eivissa.

‘Els camps de presoners a les Balears’, a cargo de Maria Eugènia Jaume Esteva. ‘Curs d’Història’ de Formentera. 19 horas en la Sala de Plenos del Consell de Formentera. Entrada libre.

Cine

‘Luzzu’. De Alex Camilleri (Malta, 2021). Ciclo Anem al Cine. 20.30 en Multicines Eivissa.

‘Pacifiction’, de Albert Serra (Francia, 2022). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni. 6 €.

Humor

XIII Festival del Humor de Eivissa. José Boto & Cia. Presenta Jesús Arenas. Entradas en www.festivaldelhumordeeivissa.com. 21 horas en el Auditorio de Cas Serres.

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

Charla

'Acontecimientos cinematográficos en los tiempos del metaverso', del cineasta Eduardo Trías. A las 20.00 horas en la Librería Sa Cultural de Ibiza. Organizada por la la asociación cultural Mal del Cap, como acto previo Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites de Ibiza

Festes de Santa Gertrudis

21.00 h. Inicio del campeonato de parchís. Restaurante Santa Gertrudis.

25N en Sant Josep

17 h. Taller de teatro y género a cargo de El Xiringuito Teatre i Comunitat por los casales jóvenes del municipio. Es necesario inscripción previa.p

a cargo de El Xiringuito Teatre i Comunitat por los casales jóvenes del municipio. Es necesario inscripción previa.p 17.30 h. Sesión de cuentacuentos infantiles ‘Lluna violeta’ a cargo de Maritza Tejecuentos. Para niños de hasta cinco años en la Biblioteca Vicent Serra Orvay, en Sant Jordi. Es necesario inscripción previa.

Literatura

Presentación del libro ‘Solosofía. El arte de sentirse completo y disfrutar de la vida en solitario’, de Nika Vázquez Seguí. A las 20.15 horas. En la biblioteca municipal de Ibiza, en Can Ventosa.

Cine

'Minari. Historia de mi familia', de Lee Isaac Chung. A las 20 horas proyección en VOSE en el Centro de Cultura Can Jeroni, en Sant Jose

'Argentina 1985', de Santiago Mitre. A las 21 horas en la Sala de Cultura (cine) de Formentera. Viernes 11 y domingo 13 de noviembre.

Humor

XIII Festival del Humor de Eivissa. 'La magia de Jorge Blass'. Presenta Jesús Arenas. Entradas en www.festivaldelhumordeeivissa.com. 20 horas en el Auditorio de Can Ventosa.

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

Actividades para jóvenes

'WizarDracs'. Jornadas dedicadas al mundo mágico organizadas por Dracs d'Eivissa. De las 11 a las 20 horas en el Espai Jove de Sant Antoni.

Taller

‘Vull fer compost’. A las 10.30 horas en el Ceip Sant Jordi. Requiere inscripción previa.

Viu la Posidònia

Surf de remo con SUP Ibiza. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. A partir de 12 años. De 12 a 13.30 horas en la playa de Talamanca.

Teatro

‘El Plan’, a cargo de Olympia Metropolitana y El punt de la i. Ciclo ‘L’Illa á escena’ de Formentera. 20.30 horas en la Sala de Cultura (cine). Entrada 7€. Precio reducido: 50% de descuento.

‘Planeta B/N’, a cargo del Grup de Teatre júnior des Cubells. A las 18 horas en el CEIP Sant Jordi. Ciclo de actividades infantiles de ‘A la tardor Sant Jordi’. Actividad gratuita.

‘Peccata Minuta’, a cargo del Grup de Teatre de l’Institut d’Estudis Eivissencs, dirigida por Vicent Tur. Obra escrita por Vicent Tur, Bernat Joan, Irene Roig-Francolí, Neus Riera y Jesús Ballesteros, además de una adpación del clásico Francesc Eiximenis. A las 20 horas en el Centre de Cultura Can Jeroni, en Sant Josep. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Humor

XIII Festival del Humor de Eivissa. Ángel Martín. Presenta Jesús Arenas. Entradas en www.festivaldelhumordeeivissa.com. 21 horas en el Auditorio de Can Ventosa.

Festival de Folk 2022

20 h. Concierto 'El Rodar del Bolindre', de Aulaga Folk.

Concierto 'El Rodar del Bolindre', de Aulaga Folk. 21.15 h . 'De Vetonia a Lusitania', de Llares Folk

. 'De Vetonia a Lusitania', de Llares Folk 22.30h. 'Madreselva', de Manu Sequera Trío

Los conciertos son en el auditorio del Centre Sociocultural de Cas Serres, en Vila. Las entradas o abonos se pueden adquirir de forma anticipada por 8€ en eivissacultural.es y en taquilla una hora antes del inicio por 12€.

Festes de Sant Carles

19 horas: Homenaje a Erwin Bechtold en el centro parroquial de Sant Carles. Entrada gratuita.

Festes de Santa Gertrudis

Fútbol (tarde). Infantil A - UD Eivissa e Infantil B - Sant Carles.

19.00 a 1.00 h ‘La movida’ con los DJ Petit & Vázquez y Seguridad Social en concierto. En la carpa.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE

Actividades para jóvenes

'WizarDracs'. Jornadas dedicadas al mundo mágico organizadas por Dracs d'Eivissa. De las 11 a las 19 horas en el Espai Jove de Sant Antoni.

Día del pedal

9.30 a 11 h . Inscripciones en el bulevar Abel Matutes, en Eivissa.

. Inscripciones en el bulevar Abel Matutes, en Eivissa. 11 h. Circuito urbano de 13 km.

Circuito urbano de 13 km. 11.15 h Circuito urbano infantil de 6 km.

Circuito urbano infantil de 6 km. 11.30 h. Rúa ciclista de 800 metros para más pequeños con triciclos y bicis de cuatro ruedas.

Rúa ciclista de 800 metros para más pequeños con triciclos y bicis de cuatro ruedas. 11.30 a 12.45 h . Circuito de educación vial y otras actividades.

. Circuito de educación vial y otras actividades. 12.45 h. Sorteo de bicicletas y otros premios.

25N en Sant Josep

10 h. Salida de Marcha nórdica contra la violencia de género desde el bar Stop de Cala Tarida. Las inscripciones para participar se pueden realizar en la Piscina Municipal de San José, en el Polideportivo de Can Guerxo o asistiendo al punto de salida 30 minutos antes de las 10.

Festes de Santa Gertrudis

Fútbol (mañana). Aleví - Jesús, Aleví 1 – Ràpid y Benjamí 1 - UD Eivissa.

12.00 h, Misa solemne en homenaje a las personas mayores de la parroquia.

13.00 - 17.00 h, I Concurso de Bocatas con Ginés Corregüela de jurado y talleres con S’Espurna para los más pequeños. Tres categorías principales: infantil, frío y caliente. Plazas limitadas. Apúntate en cfsantagertrudis@gmail.com.

18.30 h. Teatro. ‘Èpoques’ a cargo de la Asociación de Vecinos Es Molí de Sant Antoni. Plaza del Parque.

Festes de Sant Carles

7 h. Trofeo de pesca de embarcaciones fondeadas. Concentración en el bar Can Poll.

Desde las 9.30 horas: Sant Carles Trail 2022.

12 h. Misa en honor de los mayores cantada por el Cor Parroquial de Sant Carles. Seguida de ball pagès.

13 h. Exposición de pintura en el bar del Club de Mayores de Sant Carles.

Música

Actuación a partir de las 12 horas de Alice Wonder en el restaurante Can Truy, en Santa Eulària. Ciclo ‘Mujeres en acústico’ del proyecto The Attic. Entrada 20€ con consumición y picoteo. Las entradas se pueden adquirir en www.entradas.com/artist/mujeres-en-acustico/.

Documental

'Colgados de Formentera. Una forma de vida'. A las 17.30 horas en la Sala de Cultura (Cinema) de Formentera. Entrada gratuita.

Teatro

‘Exercicis de memòria’, de Somni Produccions. Ciclo ‘Teatre per la memòria’ del Govern balear. Jardí de ses Eres de Sant Francesc a las 12 horas. Entrada gratuita.

Humor

XIII Festival del Humor de Eivissa. Comandante Lara & Cia. Presenta Jesús Arenas. Entradas en www.festivaldelhumordeeivissa.com. 20.30 horas en el Auditorio de Can Ventosa.

EXPOSICIONES

‘Blanc’, exposición de cuadros de Júlia Ribas. Inauguración el viernes, 11 de noviembre, a las 20 horas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 24 de diciembre.

'Naufragis i refugis', de Jordi Soldevila. Sala d'Exposicions 'Ajuntament Vell'. De lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Domingos, festivos y lunes por la mañana, sala cerrada. Hasta el 10 de noviembre.

'Odyssey', exposición de fotografías de Alfonso Fornes. En la sede de la UIB de Eivissa y Formentera. Hasta el 22 de noviembre.

‘Pau i natura’, exposición del pintor Toni Mingorance. Organizada por la Associació Multiart d’Eivissa (AMAE) . Inauguración el sábado 5 de noviembre. En el Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Abierta hasta el 11 de noviembre, todos los días de 17 a 20 horas, incluido sábado y domingo.

'Dibuixos per a renovar'. Muestra de dibujos de José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres. Sede del Colegio de Arquitectos de Eivissa y Formentera. Can Llaneres, Dalt Vila. Inauguración viernes 28 de octubre a las 19 horas con una conferencia de Elías Torres. Hasta final de noviembre.

‘La música ilustrada por Marcos Torres y Ricard Bofill’. Obra gráfica relacionada con la música de los dos artistas. Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Hasta el 11 de noviembre.

‘Els colors de les Illes’. Muestra colectiva de los artistas Aphon Hengcharoen, Yoa Covas, Matilde Hernández, Silver Marín, Marga Pons y Rif Spahni. Inauguración el jueves 20 de octubre a las 19 horas en Club Náutico Ibiza. Hasta el 21 de diciembre.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Hasta 2023.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 9.30 a 15 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.