El tercer fin de semana de octubre llega cargadísimo de citas culturales y de ocio en Ibiza y Foermentera. Hay un poco de todo, espetáculos, música, teatro, comercio y gastronomía...

Una de las más esperadas es el regreso en formato completo del Ibiza Light Festival, que volverá a llenar de luz y fantasía las calles de Dalt Vila el viernes y el sábado.

En la música destaca el Can Rock Festival, una cita con el punk y el metal el viernes y el sábado en es Canar. O la clausura del III Festival de Música de Cambra de Santa Eulària, con el cuentacuentos familiar –musical ‘La bruixa Ma-Maduixa’. También Sant Rafel ha preparado un cartel interesante y local para su OctubreFest, con Niños Raros, The New Young Polaks, Flordhiguera y Billy Flamingos.

Can Ventosa inaugura su temporada de otoño con una obra de altura, 'Decadencia' de Steven Berkhof, interpretada por Maru Valdivielso y Pedro Casablanc, que también la dirige.

En cuanto a la danza, hay dos marcas en el calendario, el sábado con 'Historias de Halloween' de Can Planeta en el Centro Cultural de Jesús, y la multipremiada a nivel nacional 'Bach', de la compañía Mal Pelo, el domingo en Cas Serres dentro de la Temporada de Dansa del Consell.

Además, Santa Eulària invita el sábado a pasar un día completo por el pueblo, con las gangas de la Fira d'Estocs por un lado, y las tapas de muchos de sus bares y restaurantes en una nueva edición del Tapaví.

Mucho y muy variado para disfrutar:

JUEVES 13 DE OCTUBRE

Cine

‘Alcarràs’. De Carla Simón (España, 2022). Ciclo Anem al Cine. 20.30 y 21.20 horas en Multicines Eivissa.

VIERNES 14 DE OCTUBRE

Ocio

Ibiza Light Festival. Festival de luz con proyecciones, esculturas y performances luminosas. De 20 a 0 horas en la Marina y Dalt Vila. Hoy y mañana

Música

Can Rock Festival. Conciertos de Seisdientes (Ibiza), Yoko Factor (Mallorca), Stone Corners (Ibiza), Toxic Army (Mallorca) y The Lizards (Barcelona). Desde las 19 horas en Es Birra de es Canar. Entrada: 13 €. Hoy y mañana.

Cine

‘Gagarine’, de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh (Francia, 2020). Ciclo Divendres de cine de Sant Josep. Centro Cultural Can Jeroni a las 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Libros

‘En busca de la irrealidad’, de José María Asencio, a cargo del autor y María Luisa Cava de Llano. Presenta: Joan Riera. 19 horas en el hotel Ocean Drive Ibiza

‘Epidèmies. Eivissa i Formentera 1799-1930’, de Fanny Tur, presentación a cargo de la autora, Marián Suárez y Neus Escandell Riera. 20 horas en Sa Nostra Sala de Eivissa.

Fiestas de Sant Rafel

20.30 horas: Caminata nocturna. Punto de encuentro en la carpa.

Caminata nocturna. Punto de encuentro en la carpa. 21.30 horas: Torrada de sobrasada a precios populares en la carpa.

Infantil

‘Contacontes de Tardor’ de Santa Eulària. ‘Yoav & Ahmed: Una amistat més enllà dels murs’, con David i Monma. 17 horas en el Centro Cultural de Jesús.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

Ocio

Ibiza Light Festival. Festival de luz con proyecciones, esculturas y performances luminosas. De 20 a 0 horas en la Marina y Dalt Vila.

Música

Can Rock Festival. Conciertos de Badak (Ibiza), Always My Fault (Barcelona), Vitrol (Ibiza), Apotropaico (Ibiza) y Eternal Psycho (Madrid). Desde las 19 horas en Es Birra de es Canar. Entrada: 13 €.

The Bo Derek’s. Rock desde Galicia. 13 horas en Can Jordi Blues Station

Teatro

‘Decadencia’, De Steven Berkhof. Adaptación Benjamín Prado. Con Pedro Casablanc y Maru Valdivielso. Dirige: Pedro Casablanc. Centro cultural Can Ventosa de Vila a las 21 horas.

‘Imaginaris monstruosos’, a cargo de La Lioparda Teatre. Día de la Despatologización Trans. Ciclo ‘L’Illa á escena’ de Formentera. 20.30 horas en la Sala de Cultura (cine). Entrada 7€. Precio reducido: 50% de descuento.

Danza

‘Històries de Halloween’. Festival de danza oriental, étnica y tribal de Can Planeta. Centro Cultural de Jesús a las 20 horas. Entradas 11 € en www.santaeulariadesriu.com.

Comercio

II Fira d’Estocs y XIII Tapaví de Santa Eulària. Jornada dedicada al comercio y la gastronomía. Fira d’Estocs de 9.30 a 20 horas. Tapaví de 13 a 17 y de 20 a 23.30 h. Juegos infantiles, cine infantil, música en vivo… Calles Isidor Macabich y Sant Jaume de Santa Eulària.

Viu la Posidònia

Inmersiones fotográficas. Concurso fotográfico Viu la Posidònia Actividad gratuita. Inscripciones Scuba Ibiza: 971192884 o info@scubaibiza.com. De 15 a 18 horas.

Concurso fotográfico Viu la Posidònia Actividad gratuita. Inscripciones Scuba Ibiza: 971192884 o info@scubaibiza.com. De 15 a 18 horas. Kayac en familia a la posidonia de ses Figueretes con Anfibios Ibiza. Familias con niños a partir de 8 años. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. De 11 a 13 horas en la playa de ses Figueretes.

a la posidonia de ses Figueretes con Anfibios Ibiza. Familias con niños a partir de 8 años. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. De 11 a 13 horas en la playa de ses Figueretes. Observación astronómica. ‘Apagant els llums: la contaminación lumínica’. Con Teresa Marí. Plazas limitadas. Reserva de plazas 971399232 o informacioturistica@eivissa.es. Talamanca de 21.30 a 22.30 h.

Fiestas de Cala de Bou

17 a 20 horas: Diada del Patín en el CEIP Ses Planes. Patinaje recreativo con música, juegos, eslalon y saltos. Uso de casco obligatorio.

Fiestas des Cubells

20 horas: Fiesta payesa en sa Font d’en Xiquet, Balada con la Colla de Sant Josep, juegos y concursos tradicionales. Teatro. ‘Matrimoni per medicina’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells.

Fiestas de Sant Rafel

20 horas: XIV Octubrefest con Niños Raros, The New Young Polaks, Flordhiguera y Billy Flamingos en la carpa.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

Danza

‘Bach’, de Mal Pelo. Danza contemporánea. Para todos los públicos. Temporada de Dansa del Consell de Eivissa. 19 horas en el Auditorio de Cas Serres. Entradas 8 € anticipada en eivissacultural.es, 12 € en taquilla. Abonos para varios espectáculos.

Música

III Festival de Música de Cambra de Santa Eulària. Cuentacuentos familiar –musical ‘La bruixa Ma-Maduixa’. Entradas a 10 € online en www.santaeulariadesriu.com o 12 € en taquilla.

Viu la Posidònia

Ruta guiada circular ‘Ses Feixes-Posidònia, con Amics de la Terra. Actividad gratuita. Reserva de plazas en www.amicsdelaterraeivissa.org. A partir de 10 años.

Fiestas del Pilar de la Mola

11 horas: Carrera BTT la Mola.

Carrera BTT la Mola. 11.30 horas: Exposición de motos clásicas del Motoclub Clàssica Ibiza.

Fiestas des Cubells

10 horas: Visita guiada para descubrir el mundo de los líquenes a cargo de Teresa Marí. Inscripciones: avecescubells@gmail.com.

Visita guiada para descubrir el mundo de los líquenes a cargo de Teresa Marí. Inscripciones: avecescubells@gmail.com. 12, 17 y 19 horas: Sesiones de escape room a cargo de Guisante. Máximo 6 personas. De 12 a 16 años. Inscripciones: avecescubells@gmail.com.

Fiestas de Sant Rafel

10 a 14 horas: Fira Artesanal i Rural en la carpa.

Fira Artesanal i Rural en la carpa. 10 horas: Salida de marcha nórdica. Salida desde la iglesia.

Salida de marcha nórdica. Salida desde la iglesia. 11 horas: Vermut a 45 rpm. Pinchada de música en vinilo.

Vermut a 45 rpm. Pinchada de música en vinilo. 14.30 horas: Paella a precios populares en la carpa.

EXPOSICIONES

‘Els colors de les Illes’. Muestra colectiva de los artistas Aphon Hengcharoen, Yoa Covas, Matilde Hernández, Silver Marín, Marga Pons y Rif Spahni. Inauguración el jueves 20 de octubre a las 19 horas en Club Náutico Ibiza. Hasta el 21 de diciembre.

‘La música ilustrada por Marcos Torres y Ricard Bofill’. Obra gráfica relacionada con la música de los dos artistas. Inauguración el jueves 20 de octubre a las 20 horas en Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Hasta el 11 de noviembre.

Aída Miró. ‘Hereva’, pinturas sobre mujeres payesas. De lunes a viernes de 18 a 21 horas. Mañanas con cita en el 673 640 824 o en info@ aidamiro.com. Hasta el 28 de octubre.

‘Vida y muerte en el mundo rural de la ‘Aybshm púnica’. Exposición temporal en el Museo Arqueológico de Eivissa. Inauguración el 14 de octubre a las 19 horas. Hasta 2023.

Pamela Spitz. ‘Retrats 2000-2022’. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 19.30 a 21 horas. Domingos, festivos y lunes mañana cerrado. Hasta el 22 de octubre.

Jesús de Miguel. Pinturas y experimentaciones. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 21 de octubre.

Pedro María Asensio. ‘Oceà Interior’, pinturas. Espacio Cultural del Faro de la Mola. Formentera. Hasta el 25 de marzo de 2023.

Kapry. ‘Capricho mediterráneo’. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Martes a domingo de 11 a 13.30. Jueves, viernes y sábados de 18.30 a 21 horas. Hasta el 7 de noviembre.

‘Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo’. Muestra sobre el corredor de la Universitat de València. Jueves a sábados de 18 a 20 horas y viernes a domingos de 11 a 13.30. Auditori des Caló de s’Oli. Hasta el 23 de octubre.

‘En Extinció’: Muestra colectiva sobre el Mediterráneo. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas hasta el 28 de octubre.

‘A su manera’. Muestra colectiva de los artistas Cristina Ferrer, Yoa Covas, Carolina de Ibiza y Ángel Zabala. Inauguración 29 de septiembre a las 20 horas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas, sábados de 11 a 14 y 17 a 20 horas y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 28 de octubre.

Antonia Torres Tur. ‘En construcción’, pinturas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza). Inauguración domingo 4 de septiembre de 19 a 21 horas. Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas. Hasta el 29 de octubre.

Eva Beresin. ‘Prácticas diarias de pecados capitales y otros disparates’, de Eva Beresin. En La Nave de ses Salines. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas hasta el 28 de octubre.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 9.30 a 15 horas.

Formentera: