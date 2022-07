Ayer se vivió un día inolvidable en Destino, Marco Carola junto con Ilario Alicante y el b2b de Ben Sterling y Neverdogs marcaron el ritmo desde las cuatro de la tarde y hasta pasada la medianoche con el lleno absoluto de la pista de baile, pero la noche no acabó ahí, porque en Pacha la fiesta de 'El Baile' no dejó a nadie indiferente, y es que aunque la de anoche solo fue la tercera fecha de la nueva residencia de Pacha, la fiesta se ha convertido en un must de la gente local y sobre todo, de la gente que tiene muchas ganas de bailar, una producción impecable y un lineup sobresaliente, anoche se pudo bailar muy buen house y disco de la mano de Chloé Caillet, Blodish y Artwork, entre otros muchos.

El viernes volverá la cita con 'Music On' con Marco a la cabeza y, además, Carl Craig b2b Stacey Pullen y Calvin Clarke. El sábado no puedes perderte 'The Masquerade' porque uno de los invitados de Claptone será el reconocidísimo DJ inglés Pete Tong. Y qué decir del invitado de Solomun+1 de este domingo… Dixon arrancará la noche para luego tocar junto a Solomun en un fabuloso b2b. Los lunes, por supuesto, son de Flower Power y ¡atención! Porque el martes será la última oportunidad de ver este verano a Maluma en Pacha.