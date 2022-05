El fin de semana llega con un abanico de propuestas culturales y de ocio muy interesantes, como los festivales de música Contrast Ibiza y Sant Pepe Rock, el de series Serielizados Fest o las fiestas de Sant Ferran.

El Contrast Ibiza celebra su segunda edición en sa Punta des Molí de Sant Antoni al más puro estilo neoyorkino, con concierto de Sophie Auster, dj set de Clem Burke (Blondie) y Marky Ramone y una exposición de Sean Yseult (White Zombie), entre el viernes y el sábado.

El Sant Pepe Rock vuelve el sábado a lo grande tras dos años de parón con dos bandas muy queridas por el público ibicenco, los locales Joven Dolores y los casi locales Sopa de Cabra, que celebran 30 años del disco en directo 'Ben endins'. La nueva ubicación es el aparcamiento de las piscinas de Sant Josep.

Serielizados Fest ofrecerá a los amantes de las series, que son legión, una oportunidad para conocer a algunos de sus protagonistas y ver en exclusiva los preestrenos de nuevas propuestas, como la docuserie dedicada a Locomía. Entre el viernes y el domingo en Jesús y Santa Eulària.

Y Sant Ferran será el centro de la diversión en Formentera, con conciertos, espectáculos y tradición del sábado al lunes, cuando se celebra el día grande.

Hay más citas interesantes, como el concierto de piano de Alessandro Martire este jueves en Sant Francesc. o el espectáculo de clown 'Únic' el sábado en el auditorio des Caló de s'Oli.

JUEVES 26 DE MAYO

Cine:

‘Las ilusiones perdidas’, de Xavier Giannoli (Francia, 2021). Ciclo ‘Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas.

Música:

Fuel Pressure Regulator. Rock. ‘Sant Josep és música’. Can Jordi Blues Station a las 19 horas.

Musae Dúo. Soul. funky y R&B. ‘Sant Josep és música’. Es Racó Verd a las 20.30 horas.

Alessandro Martire. Compositor y pianista. Concierto con su piano Waves. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, Formentera. Entrada libre.

VIERNES 27 DE MAYO

Música:

Festival Contrast Ibiza: 20 horas. Presentación de la exposición 'The All Axed You' de Sean Yseult (White Zombie). Y 21 horas: Concierto de Sophie Auster. En Sa Punta des Molí de Sant Antoni.

Series:

Serielizados Fest:

18 horas: Taller de maquillaje ‘Euphoria’, en el Centro Cultural de Jesús.

21 horas: Presestreno de ‘Locomía’ (Movistar Plus+) en el Teatro Espanya de Santa Eulària.

Infantil:

Cuentacuentos socioeducativos de Vila. ‘La historia de los bonobos’, de Adela Turin. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Inscripción previa en igualtat@eivissa.es.

Cine:

‘Asia’. De Ruthy Pribar (Israel, 2020). VOSE. Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20.30 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre hasta completar el aforo.

SÁBADO 28 DE MAYO

Festas de Sant Ferran

18.30 horas: Taller infantil de artes plásticas en el mercado artístico.

Taller infantil de artes plásticas en el mercado artístico. 19.15 horas: Taller de percusión con Bloco Colubraria.

Taller de percusión con Bloco Colubraria. 20 horas: Inauguración del mercado artesano y artístico.

Inauguración del mercado artesano y artístico. 20 horas: Espectáculo de música y clown ‘Concierto en clave de ti mayor’, con Artista Desconocido.

Espectáculo de música y clown ‘Concierto en clave de ti mayor’, con Artista Desconocido. 20 horas: Inauguración de la exposición de tapices y pinturas de Francisca Ferrer y Susana Cardona en la sala parroquial.

Inauguración de la exposición de tapices y pinturas de Francisca Ferrer y Susana Cardona en la sala parroquial. 21 horas: Pasacalles con Bloco Colubraria.

Pasacalles con Bloco Colubraria. 22 horas: Concierto de presentación del nuevo disco de Ermanno Panta.

Concierto de presentación del nuevo disco de Ermanno Panta. 23.30 horas. Concierto de presentación del nuevo disco de SantGenís.

Concierto de presentación del nuevo disco de SantGenís. 1 horas: Actuación de Bloco Colubraria en la plaza.

Actuación de Bloco Colubraria en la plaza. 1.45 horas: Fiesta con Dj Samper.

Música

Festival Contrast Ibiza:

20 horas: Clem Burke (Blondie) presenta los documentales 'My View' y 'Vivir en La Habana'

Clem Burke (Blondie) presenta los documentales 'My View' y 'Vivir en La Habana' 21.30 horas. Q&A con Clem Burke

Q&A con Clem Burke 22 horas: Dj Set Clem Burke

Dj Set Clem Burke 23 horas: Dj Set Marky Ramone.

Dj Set Marky Ramone. Sa Punta des Molí de Sant Antoni.

XXVI Sant Pepe Rock. Conciertos de Sopa de Cabra y Joven Dolores. Desde las 21.30 horas en el aparcamiento de las Piscinas Municipales de Sant Josep. Entrada libre.

12 Bars All Blues. Blues. ‘Sant Josep és música’. Mercadillo de Sant Josep de 11.30 a 13.30 horas.

Ramon Bufí. 50 años de música. ‘Sant Josep és música’. Can Jordi Blues Station a las 13 horas.

Azahar López. Cantante y guitarrista. ‘Sant Josep és música’. Mercadillo de Platja d'en Bossa a las 20.30 horas.

Ras Smaila & Serial Groovaz. Afro funk. ‘Sant Josep és música’. Salvaje de Cala de Bou a las 20.30 horas.

Moonshine dúo. Folk. ‘Sant Josep és música’. Es Racó Verd a las 20.30 horas.

Sandy Valley. Rock y soul. ‘Sant Josep és música’. Cas Costas a las 21 horas.

Querencia. Flamenco. ‘Sant Josep és música’. Restaurante Mani de Cala de Bou a las 21 horas.

Series:

Serielizados Fest:

12 horas: ‘Post-Peripatéticos: Una conversación con los alumnos de ‘Merlí’ en el Centro Cultural de Jesús.

‘Post-Peripatéticos: Una conversación con los alumnos de ‘Merlí’ en el Centro Cultural de Jesús. 16.30 horas: Preestreno de ‘Magpie Murders’ (AXN), en el Teatro Espanya de Santa Eulària.

Preestreno de ‘Magpie Murders’ (AXN), en el Teatro Espanya de Santa Eulària. 18.30 horas: Podcast live ‘La ruina’ con Darko Peric (‘La casa de papel’), en el Teatro Espanya.

Infantil:

‘Passetjades literàries en família’. Paseo literario para familias con niños desde 8 años por ses Salines de la Biblioteca de Cala de Bou. 9.30 a 13.30 horas. Inscripciones en biblioteca.caladebou@santjosep.org.

Teatro:

‘Únic’. Espectáculo de Martín Melinsky Clown. 20 horas en el Auditorio des Caló de s’Oli. Entrada gratuita. Reserva en entrades.santjosep.org.

DOMINGO 29 DE MAYO

Series:

Serielizados Fest:

12 horas: Podcast live ‘Dentro’, con Diana Gómez (‘Valeria’), en el Teatro Espanya de Santa Eulària.

Podcast live ‘Dentro’, con Diana Gómez (‘Valeria’), en el Teatro Espanya de Santa Eulària. 16 horas: Preestreno de ‘Everything you love’ (Filmin), en el Teatro Espanya.

Preestreno de ‘Everything you love’ (Filmin), en el Teatro Espanya. 17.30 horas: Preestreno de ‘Paris Police 1900’ (Cosmo), en el Teatro Espanya.

Preestreno de ‘Paris Police 1900’ (Cosmo), en el Teatro Espanya. 19 horas: Preestreno de ‘Crímenes online’, con Samantha Hudson y Carlo Padial, en el Teatro Espanya.

Festas de Sant Ferran

14 horas: Paella solidaria.

Paella solidaria. 16 horas: Cantada i ballada tradicional en la plaza.

Música

Chimichurri. Rock. ‘Sant Josep és música’. Restaurante Mani de Cala de Bou a las 13 horas.

Summer Live. Versiones. ‘Sant Josep és música’. Cala Vedella a las 18.30 horas.

Soul Doctor. Versiones de soul. ‘Sant Josep és música’. Social Point de Can Bellotera a las 20.30 horas.

EXPOSICIONES

Riccardo Matlakas. '0 Nation'. Pinturas y mosaicos de cerámica. Estudi Tur Costa de Jesús. Inauguración, sábado 28 de mayo a las 19 horas. El 4 de junio, performance del artista con reserva previa. Hasta el 7 de julio.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

‘50 fotografies amb història’. Mirada a la historia de la fotografía en España en los últimos 80 años. Plaza Europa des Pujols, Formentera. Inauguración viernes 20 de mayo a las 12 horas. Hasta final de junio.

Elena Vinyàrskaya. 'Terra i somni', pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. Lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos, festivos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 28 de mayo.

‘Altres mons’. Muestra sobre el sistema solar con 40 fotografías en gran formato de Michael Benson. Calle Lluís Tur i Palau del Puerto de Eivissa. Hasta finales de mayo.

'La mar i el medi ambient'. Muestra colectiva de fotografía con imágenes de Vicent Marí, Rafa Domínguez, Toni Planells y Vicent Ferrer. Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de julio.

Exposición de la Escola d'Art d'Eivissa. Obras de los alumnos de los diferentes estudios que se imparten en el centro. Inauguración sábado, 14 de mayo a las 19 horas. Hasta el 27 de mayo.

Valeria Gaia. ‘Les esglèsies blanques’. Fotografías de las iglesias de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas en sa Nostra sala, c/ Aragó, 17 de Ibiza. Hasta el 3 de junio.

Uiso Alemany. ‘Saca los ojos de la pintura’, pinturas. Inauguración viernes a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Lunes a viernes de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 27 de mayo.

Giorgio Pagliari. Pinturas. Inauguración domingo 8 de mayo de 12 a 14 horas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km. 8,5 (Cactus Lombribiza). De lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 13 horas. Hasta el 25 de junio.

Aida Miró. ‘Geishas y payesas’. Pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Inauguración, viernes 6 de mayo a las 20 horas ambientada por Dj Tsunami. Hasta el 8 de junio.

Vicent Boïl. ‘Embranzida’. Pinturas. Sala de exposiciones Can Jeroni de Sant Josep. Inauguración viernes 6 de mayo a las 20 horas. Martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y jueves, viernes y sábado de 18.30 a 21 horas. Hasta el 29 de mayo.

Gilbert Herreyns. Retrospectiva. Obras de 1969 a 2021. Espacio Micus de Jesús. Inauguración: Sábado 16 de abril de 17 a 20 horas. Hasta el 22 de julio. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita: 971 19 19 23.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Faro de la Mola, del 15 de marzo al 1 de octubre.

Frank R. Tassi. Escultura futura. Inauguración: sábado 5 de marzo a las 18.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli. Jueves de 18.30 a 20.30, viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 29 de mayo.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.

Formentera: