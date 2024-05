Feijóo agita la idea de elecciones anticipadas y un "país parado" ante la mirada de Europa

La carrera del PP hacia las elecciones europeas irá acompañada a partir de ahora por la petición de que en España vuelva a haber elecciones generales. Alberto Núñez Feijóo inauguró este domingo, en la concentración de la Puerta de Alcalá de Madrid -el acto más masivo de la campaña- uno de los mensajes que repetirá estas dos semanas: la idea de que esta legislatura está agotada, que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene “el país parado” y que debe ponerle “punto y final” para que los ciudadanos vuelvan a las urnas.

La exigencia del líder de la oposición -que también pasa por que el Ejecutivo retire la ley de amnistía que el Congreso aprobará definitivamente el jueves- cobra más sentido ahora porque es a partir de esta semana cuando Sánchez puede realmente disolver las Cortes Generales.

Feijóo y sus dirigentes subirán todavía más el tono en los próximos días a las puertas de que la ley del perdón a todo lo que fue el procés sea una realidad. Queda la duda de si Carles Puigdemont regresará a España en cuanto la ley sea una realidad. El PP ha confirmado que exigirá a la Unión Europea actuar. Y todo esto impactará, precisamente, en mitad de una campaña crucial para los dos partidos, y también para el futuro de la Unión. Los mandatarios europeos que sigan los discursos de Feijóo verán como una y otra vez el principal partido de la oposición lanza la idea de que Sánchez “ha engañado a todos con la amnistía” y que debe “pararlo” y volver a convocar elecciones para que los ciudadanos decidan.

“Vayamos con la verdad por delante”, dijo el líder conservador este domingo en Madrid. Los populares quieren evidenciar, ahora más que nunca, que Sánchez “mintió” en la campaña de las generales del pasado verano, negando que habría amnistía. Y que después, a cambio de los siete votos de Junts, cambió de idea y acabó pactando esa norma que ahora verá la luz.

El PP asegura haber congregado a 80.000 personas alrededor de la Puerta de Alcalá, mientras que la Delegación del Gobierno estima que eran unas 20.000. Con independencia de la guerra de cifras, los populares volvieron a hacer una exhibición de fuerza muy clara en las calles, con mucha diferencia de lo que han hecho otros partidos en solitario. En la dirección nacional recurren permanentemente a la comparación con los congregados en la calle Ferraz cuando Sánchez emprendió su periodo de reflexión y amagó con dimitir. “Si eso es todo lo que podía hacer en la calle el PSOE, no hay nada más que hablar”, ironizan en el PP.

Sea como sea, los conservadores insistirán a lo largo de los próximos días en el “agotamiento” de un Gobierno, dicen, que en realidad no tiene números ni capacidad para gobernar. El PP insiste una y otra vez en la imagen que también dejó el Congreso la semana pasada, cuando la propuesta del PSOE para prohibir el proxenetismo no concitó apoyos y fue derribada por la oposición y por los propios socios del Ejecutivo. Pero es que dos días después, el Gobierno tuvo que retirar la Ley del Suelo porque tampoco tenía votos para sacarla adelante. Quisieron evitar otra derrota parlamentaria, que quedó en evidencia aunque no hubiera votación.

Ese es el mantra que repiten una y otra vez desde el partido de Feijóo, contraponiéndolo a la “única que sí cuenta con los votos necesarios”, dicen, como se verá este jueves en el Congreso. “La ley de amnistía es la razón de ser de esta legislatura. Es lo único que ha hecho que Sánchez sea presidente y es la única ley que podrá aprobar por eso mismo”, insisten dentro del PP.

Los conservadores sí han puesto el listón alto para el 9 de junio, asegurando que serán los ganadores de las elecciones y pidiendo a los suyos una movilización absoluta “que sea la verdadera respuesta a Sánchez”. El PP parte de 13 eurodiputados y el PSOE, de 20. Aunque en Génova evitan hablar de números concretos, no esconden que su verdadero objetivo pasa por una victoria rotunda que evidencie que Sánchez es presidente, pero que acumula distintas derrotas electorales -empezando por las generales- con la excepción de Cataluña, donde el PSC firmó una sólida victoria.

Las encuestas prueban que los socialistas podrían aguantar en el entorno de esos escaños. El PP necesita superar al PSOE con claridad para ver validada su estrategia de oposición, que ha conllevado, entre otras cuestiones, las manifestaciones en la calle en contra del Gobierno.

La política nacional se va a trasladar en las próximas semanas a Europa, aunque lo lleva haciendo muchos meses. Los populares harán un llamamiento concreto en cuanto la ley de amnistía se apruebe y pedirán a la Comisión Europea que actúe. El PP ya pidió antes un pronunciamiento de la Comisión de Venecia y no ha dudado en celebrar debates monográficos en las instituciones comunitarias siempre que ha tenido ocasión. Ahora Feijóo busca trasladar la idea de legislatura acabada a pesar de que solo lleva en marcha unos meses.